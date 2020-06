Gral. Villegas: el Director del hospital responsabilizó a la empresa para la que trabaja el paciente que dio positivo

Tweet El Dr. Raúl Sala dijo esta mañana en una entrevista con Fernando Cisarello (FM Peregrina 92.9 mhz) que la empresa Eleprint S.A. – Martínez y De La Fuente S.A. debió haber informado al municipio de la llegada del operario que hace instantes dio Covid-19 positivo. La empresa es responsable por no haber dado aviso, enfatizó. El Dr. Raúl Sala dijo esta mañana en una entrevista con Fernando Cisarello (FM Peregrina 92.9 mhz) que la empresa Eleprint S.A. – Martínez y De La Fuente S.A. debió haber informado al municipio de la llegada del operario que hace instantes dio Covid-19 positivo. La empresa es responsable por no haber dado aviso, enfatizó. El funcionario supo ayer a la mañana que el paciente se encontraba en Villegas desde el 24 de mayo en que arribó proveniente de Liniers; desde entonces permaneció en el barrio El Cruce, del otro lado de la ruta 188 y no fue hasta el 30 del mismo mes que ingresó a la ciudad cuando sintió los primeros síntomas. Ese día fue atendido en la clínica Modelo y dado de alta, el martes 2 regresó al mismo lugar siendo atendido por otro médico que le dio las mismas indicaciones. Ayer, afectado en mayor medida por los síntomas, llamó al hospital que acudió con el SAME hasta el domicilio en el que reside activando el protocolo. Luego de admitir que sobre el virus se actúa día a día y se va adquiriendo experiencia a medida que los acontecimientos se sucede, Salas, sugirió la inmediata revisión de las tareas de control que se llevan a cabo en el ingreso principalmente de la ciudad cabecera. Gral. Villegas cuenta con personal municipal y policial en los tres accesos principales, pero son alrededor de 16 los alternativos que actualmente registran un importante flujo de vehículos diariamente. Hasta el momento se sabe que hay 9 personas en cuarentena a las que se les realizará el hisopado correspondiente para determinar si están o no contagiada Vía: Distrito Interior < Prev Próximo >