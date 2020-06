Rivadavia pagará el medio aguinaldo en la tercera semana del mes

Tweet El intendente municipal de Rivadavia, Javier Reynoso, anunció que la Municipalidad pagará el medio aguinaldo antes del día del padre como lo hizo históricamente. Para eso, ultiman detalles para llegar en tiempo y forma en un contexto de caída de la coparticipación y la recaudación que afrontan los 135 distritos bonaerenses. El intendente municipal de Rivadavia, Javier Reynoso, anunció que la Municipalidad pagará el medio aguinaldo antes del día del padre como lo hizo históricamente. Para eso, ultiman detalles para llegar en tiempo y forma en un contexto de caída de la coparticipación y la recaudación que afrontan los 135 distritos bonaerenses. “Estuve reunido con el equipo económico, vamos a poder garantizar el pago del medio aguinaldo estamos viendo de hacer un esfuerzo para llegar antes del día del padre que lo hacíamos habitualmente todos los años de ese modo. En principio no tendríamos inconvenientes”, respondió Reynoso. “Estamos utilizando la asistencia de Provincia porque lo que tiene que ver con los salarial para cualquier municipio sea su condición económica estable o no, requiere de un análisis profundo del gasto y de ir analizando los recursos mes a mes para garantizar el pago de salarios. Una administración estable implica un poco más de algunas seguridades en cuanto a la liquidez pero en cuanto a lo financiero nuestro municipio no escapa a la cuestión general”. Por eso, dijo el mandatario comunal, “hacemos reuniones permanentes para analizar los pagos en tiempo y forma como se ha hecho habitualmente porque hay una caída de la coparticipación en los últimos tiempos y gastos extraordinarios que han tenido que ver con salud”. Si bien, Rivadavia viene de años de solidez económica “no escapamos a las generales de la ley” dice Reynoso y ha que “analizar mes a mes la liquidez disponible y las herramientas financieras que podamos disponer de la provincia para seguir en la normalidad posible dentro del marco general”. Próximo >