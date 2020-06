Guillermo Moreno volvió a criticar a Axel Kicillof: “En 2001 tenía un café y lo tuvo que cerrar porque lo quebró”

Tweet El ex secretario de Comercio también cargó otra vez contra el ministro de Economía, Martín Guzmán: “Si no pasó por el sector privado, no puede estar en el público”, consideró El ex secretario de Comercio también cargó otra vez contra el ministro de Economía, Martín Guzmán: “Si no pasó por el sector privado, no puede estar en el público”, consideró El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno volvió a plantear públicamente las diferencias que mantiene desde hace tiempo con Axel Kicillof y expresó sus dudas sobre las aptitudes del gobernador bonaerense para gestionar la economía. También, como había hecho días atrás, cargó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán. Para Moreno, "un ministro de Economía que no pasó por el sector privado no puede estar en el público”. Su consideración fue para los dos mencionados, aunque hizo hincapié en Kicillof: "Nunca fue gerente de ninguna empresa”. Guillermo Moreno y Axel Kicillof, juntos, cuando eran funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner Y en ese línea, aseguró que el mandatario bonaerense “lo máximo que tuvo fue un café, que en 2001 lo tuvo que cerrar porque quebró. Me lo dijo él a mí y después nunca más trabajó (en el sector privado”. De la misma manera se refirió al titular de la cartera económica: “Al igual que este chico (Guzmán) que tenemos ahora”. “¿Cuántas veces pudo haber hablado (Guzmán) con Moyano? ¿Qué es entender de economía? Entender de economía significa que tuviste una formación razonablemente técnica en la facultad y después gastaste la suela de unos borceguíes así de altos caminando la calle”, enfatizó al ser entrevistado en Crónica TV. Cuando el periodista Augusto Pomar y los panelistas le recordaron que Kicillof había recorrido la provincia de Buenos Aires de punta a punta durante la campaña electoral y luego terminó venciendo a María Eugenia Vidal, Moreno respondió: “¿Qué tiene que ver manejar un auto con manejar o administrar una empresa? ¿Cómo vas a conocer la economía si no trabajás en las empresas?”, se cuestionó. En esa línea, Moreno dijo que no tenía problemas en confrontar ideas con Kicillof y lo invitó a un “mano a mano”. “Traelo acá, y si él dice ‘yo manejé todas estas empresas’ yo me retracto”. Martín Guzmán también fue cuestionado por Guillermo Moreno No es la primera vez que Moreno critica públicamente a Guzmán. Días atrás lo había hecho en Radio Cultura: “La negociación de la deuda es una cosa muy sencilla, no necesitás un experto. Esta es una tontería, ¿qué es negociar una deuda? Cualquier comerciante lo puede hacer. ‘Señor, ¿le debo plata? Sí, le debo plata. La deuda se debe pagar. ¿Cómo la va pagar? De esta manera. ¿De dónde la va a pagar? De acá’". "Es muy difícil tener un economista de 37 años, todavía le falta haber caminado. Le falta haber ido a cobrar y que le digan: ‘No te pago, tomátela’. Y eso es la vida, no es que no sabe. Es la vida, es lo que te enseña la experiencia”, aseveró. Este jueves, durante el programa que conduce Chiche Gelblung, pidió que el Gobierno planifique la economía. “Tirás plata al mercado, no cambiás la distribución y termina siempre en las mismas manos. Hay que salir del diseño especulativo y pasar al diseño de producción y trabajo”, enfatizó. Además, señaló que “el ciclo que se inició con la devaluación de Axel Kicillof se está terminando ahora y está comenzado un nuevo ciclo”. Pero dejó un interrogante: “La pregunta es si es para todos o para algunos. Eso es lo que está viniendo en el segundo semestre”. Consideró que actualmente hay una “pobreza escandalosa” y que cuando salgamos de la cuarentena obligatoria “vamos a tener una pobreza del 50%”. En ese sentido, afirmó que “el Presidente es el que tiene una gran responsabilidad por delante” para cambiar esta situación. “Le dijimos a Alberto Fernández que si quiere entrar en un modelo de producción y trabajo desde la concepción peronista acá tiene el esquema”, pero que “no siga por el lado de valorizar la renta y la especulación porque eso no es una economía peronista”. Próximo >