Suspendieron el libre paso de Larroude a Villegas

Tweet El Intendente de Bernardo Larroudé, José Luís Gallotti, confirmó la decisión de suspender la circulación Larroudé - Villegas luego de haberse conocido el caso positivo de coronavirus en la ciudad cabecera. El Intendente de Bernardo Larroudé, José Luís Gallotti, confirmó la decisión de suspender la circulación Larroudé - Villegas luego de haberse conocido el caso positivo de coronavirus en la ciudad cabecera. "Estoy muy amargado, sostuvo el intendente Gallotti, porque habíamos logrado un acuerdo entre el Intendente Campana, el Intendente de Alvear, Juan Cruz Bartón, le íbamos a dar solución a la gente de Banderaló, nosotros tenemos entre 120 y 150 personas anotadas, son contratistas rurales, productores agropecuarios que se movilizan de un lado a otro todos los días, todos relacionados al trabajo, que tienen conexión con Larroudé y viceversa porque la gente de Larroudé precisa ir a Villegas a comprar repuestos o porque tienen familiares en Banderaló. Una parte mía está en Banderaló y a toda la gente que reclama trato de darle una solución. Cuando tuvimos la reunión, Campana todavía no sabía el resultado y ahora con conocimiento de un caso positivo todo da marcha atrás, ahora todo depende de provincia”. En este sentido Gallotti confía que se va a dejar pasar a los productores pero sacando el permiso para circular si bien sostiene que puede haber un pequeño cambio. “Hay que ver qué medida toma la policía y el gobierno, traté de defender a la gente de Banderaló y Larroudé, que es lo que más me preocupaba” finaliza diciendo el intendente de la vecina localidad que no puede disimular su preocupación. Recordemos que este viernes hubo una reunión entre los intendentes de Bernardo Larroudé, Intendente Alvear y General Villegas, que mantuvieron en el límite entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa, en la que se había pactado flexibilizar el paso entre dichas localidades. Vía: Banderaló Noticias Próximo >