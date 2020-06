Coronavirus en la Argentina: confirmaron 24 muertes y 840 casos en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 24 muertes y 840 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 21.037 y las víctimas fatales suman 632. El Ministerio de Salud de la Nación informó este viernes que durante las últimas 24 horas se registraron 24 muertes y 840 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 21.037 y las víctimas fatales suman 632. Del total de esos casos, 980 (4,7%) son importados, 8.883 (42,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 7.770 (36,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Esta mañana siete nuevas muertes: cinco mujeres, tres de 42, 84 y 95 años, residentes en Capital Federal; una de 79 años, residente en la Provincia de Buenos Aires: y una de 48 años, residente en la provincia de Chaco; y dos hombres, de 69 y 75 años, residente en la Ciudad. En el reporte vespertino se registraron 17 nuevas muertes: 12 hombres, cuatro de 77, 84, 76 y 31 años, de la provincia de Buenos Aires; ocho de 38, 61, 50, 57, 46, 54, 92 y 93 años, de la Ciudad; y cinco mujeres, dos de 76 y 63 años, de Capital Federal; y tres de 73, 67 y 35 años, de la provincia de Buenos Aires. De los 840 casos nuevos, 420 son de la ciudad de Buenos Aires, 371 de la provincia de Buenos Aires, 29 de Chaco, 8 de Río Negro, 4 de Entre Ríos, 3 de Chubut, 2 de Córdoba, 1 de Mendoza, 1 de Neuquén y 1 de Santa Fe. Catamarca y Formosa son las únicas provincias argentinas que aún no contabilizaron contagios. A la fecha, el total de altas es de 6.088 personas. Ayer fueron realizadas 5.414 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 183.862 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 4.051,9 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 132.402 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico), mientras que las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 33 años. Hasta el momento hay 16 provincias sin nuevos casos confirmados. En La Pampa, por ejemplo, hasta el momento solo hubo casos importados; mientras que Formosa y Catamarca continúan sin infectados. En las Islas Malvinas hay 13 casos. En los últimos 14 días, en tanto, las provincias de Jujuy, San Luis, La Pampa y La Rioja no registraron nuevos casos. Pero sigue habiendo circulación comunitaria en el AMBA, Gran Resistencia (Chaco), Córdoba Capital, Trelew (Chubut), Bariloche, Choele Choel y Cipoletti (Río Negro). Ayer por la noche, el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 28 junio y también la flexibilización del aislamiento obligatorio en el 85% del país, donde pasarán a una etapa de “distanciamiento social obligatorio” y volverán a realizar sus actividades con normalidad. En ese sentido, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, aclaró que las personas consideradas de riesgo continuarán con sus licencias. “El 85% va a pasar a esta nueva normativa. Pero esos distritos deben cumplir algunos requisitos sanitarios y epidemiológicos: que el sistema de salud este con disponibilidad para dar respuesta a la demanda, que no se certifique transmisión comunitaria del virus y que el tiempo de duplicación de casos no supere los 15 días”, remarcó. El distanciamiento social, preventivo y obligatorio permitirá que “las personas puedan circular, trabajar y realizar sus actividades, siempre que guarden la distancia de dos metros uno respecto del otro”, tal como señaló el Presidente. También añadió que “todos los sectores que se reabran” en estas zonas determinadas “deberán reorganizarse para cumplir esta norma, tanto los comercios como las industrias”. Los distritos en los que se autorizará esta flexibilización serán aquellos en donde se den "ciertas condiciones sanitarias, como un sistema de salud adecuado para atender a la pandemia, que no haya transmisión comunitaria y algunos otros criterios epidemiológicos”. En el mundo se contagiaron 6.699.358 personas por el COVID-19. Del total, 393.205 pacientes fallecieron y 2.904.828 lograron recuperarse. Próximo >