Coronavirus en Villegas: Se aguardan los resultados del hisopado a otras 11 personas

Luego de confirmarse un caso de coronavirus en General Villegas el servicio de salud de General Villegas dispuso aislar y realizar estudios a su círculo de referencia. Luego de confirmarse un caso de coronavirus en General Villegas el servicio de salud de General Villegas dispuso aislar y realizar estudios a su círculo de referencia. Entre ellos a cuatro personas de contacto diario, algunos de ellos familiares, que potencialmente serían los que más expuestos estuvieron. Pero también a otras cinco, de relación esporádica con el paciente, quien se encuentra aislado y en principio sin grandes complicaciones en el Hospital Municipal. Por último, como uno de los compañeros de trabajo es hijo de una enfermera de este centro de salud, la mujer también fue hisopada junto a una colega. Los resultados de estos once casos estarían en las próximas horas y se aguardan con enorme expectativa. De confirmarse nuevo contagios al municipio no le quedaría margen de acción y debería retrotraer las medidas de flexibilización ordenadas en los últimos días. En cambio, si todo queda en el hombre internado y no existiera circulación local del virus, el problema debería encauzarse. En el curso de la mañana de este sábado el intendente se reunirá con el Comité de Crisis para evaluar los pasos a seguir.