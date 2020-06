Cuáles son los municipios bonaerenses que a partir del lunes pasarán a la fase 5 de la cuarentena

Tweet Tal como informó ayer Axel Kicillof, aquellos distritos que no registren casos de coronavirus durante 21 días consecutivos entrarán en la última etapa del aislamiento. Tal como informó ayer Axel Kicillof, aquellos distritos que no registren casos de coronavirus durante 21 días consecutivos entrarán en la última etapa del aislamiento. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, informó ayer en la conferencia de prensa que encabezó junto a Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta que se implementará un esquema de fases de la cuarentena para los municipios bonaerenses. Según precisó, aquellos distritos en los que se registren 21 días consecutivos sin detección de casos de coronavirus podrán ingresar en la fase 5, la última etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esta última fase contemplaría habilitaciones para actividades industriales, comerciales, deportivas y recreativas, siempre con el cumplimiento de protocolos sanitarios y del distanciamiento social para prevenir contagios. "Hay 61 municipios de la provincia que están en esa situación y ahí estaríamos entrando en esta última fase", dijo ayer por la noche el Gobernador, pero debido a la aparición de nuevos casos en dos distritos esa lista se redujo a 59 distritos. Estos son los distritos que a partir del lunes ingresarán a la última etapa de la cuarentena 1. Adolfo Gonzales Chaves 2. Alberti 3. Benito Juárez 4. Bolívar 5. Bragado 6. Carlos Casares 7. Carlos Tejedor 8. Castelli 9. Chivilcoy 10. Colón 11. Coronel de Marina L. Rosales 12. Coronel Dorrego 13. Coronel Pringles 14. Daireaux 15. Dolores 16. Florentino Ameghino 17. General Alvear 18. General Arenales 19. General Belgrano 20. General Guido 21. General Juan Madariaga 22. General La Madrid 23. General Paz 24. General Pinto 25. General Viamonte 26. Guaminí 27. Hipólito Yrigoyen 28. Junín 29. Leandro N. Alem 30. Lincoln 31. Magdalena 32. Maipú 33. Mar Chiquita 34. Lezama 35. Monte Hermoso 36. Patagones 37. Pehuajó 38. Pellegrini 39. Pergamino 40. Pila 41. Pinamar 42. Puán 43. Punta Indio 44. Ramallo 45. Rauch 46. Rivadavia 47. Rojas 48. Roque Pérez 49. Saavedra 50. Salliquelo 51. Salto 52. San Andrés de Giles 53. San Cayetano 54. Tandil 55. Tapalqué 56. Tordillo 57. Tornquist 58. Trenque Lauquen 59. Tres Lomas Otros 40 correspondientes al AMBA, permanecerán en FASE 3. Son los siguientes: Almirante Brown Avellaneda Berazatagui Berisso Brandsen Campana Cañuelas Ensenada Escobar Esteban Echeverría Exaltación de la Cruz Ezeiza Florencio Varela General Las Heras General Rodríguez General San Martín Hurlingham Ituzaingó José C. Paz La Matanza Lanús La Plata Lomas de Zamora Luján Marcos Paz Malvinas Argentinas Moreno Merlo Morón Pilar Presidente Perón Quilmes San Fernando San Isidro San Miguel San Vicente Tigre Tres de Febrero Vicente López Zárate. Próximo >