La Policía descubrió a cinco hombres que ingresaron sin permisos a La Pampa: Tres de ellos querían pasar la noche adentro de una carpa en la banquina

La pick up fue interceptada en cercanías a Monte Nievas. Además, otro hombre oriundo de San Juan también ingresó a La Pampa sin contar con la documentación pertinente. Con este último caso, la Policía contabilizó un total de seis personas que pasaron ilegalmente a la Provincia. Desde la comisaría de Eduardo Castex informaron que esta madrugada el personal policial junto al personal del puesto caminero y subcomisaría Monte Nievas, advirtió una maniobra evasiva de una Pick Up sobre la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 102. En este caso, interceptaron a la Pick Up en cercanías a la localidad de Monte Nievas. En el vehículo se trasladaban dos hombres oriundos de la localidad de Villa Valeria de la provincia de Córdoba quienes a la consulta inicial del por qué de su accionar de parar de manera imprevista sobre la intersección antes mencionada buscando la localidad de Conhello y luego seguir su marcha hacia General Pico, estos advierten haber dejado en el lugar a tres hombres más que iban a "hacer noche" en la ciudad. Los documentos presentados contaban con el aval del Municipio de Villa Valeria, pero debían trasladarlos a Neuquén. El conductor del rodado buscaba regresar por otro camino alternativo no por donde ya había ingresado. Inmediatamente se realiza una tarea de rastrillaje en el complejo municipal y alrededores a la zona, advirtiendo sobre la banquina que los tres hombres oriundos de Neuquén se encontraban instalados con una carpa. Los hombres carecían de toda documental para transitar y resultaron notificados en libertad y luego con el tiempo prudencial para efectivizar su debido control resultaron custodiados hasta el límite de la provincia de Córdoba por donde admiten ingresar, coordinando con distintas departamentales. Esta situación dio lugar a que se lleven adelante las actuaciones de índole judicial por violación del artículo 205-239 del CPA con intervención del Ministerio Público Fiscal. Otro caso Esta misma madrugada también se advirtió el paso de otro vehículo dubitativo en su accionar de pasar o no por el puesto de control de Eduardo Castex situado sobre la Ruta Nacional 35, se trataba de un hombre oriundo de San Juan, quien se trasladó por San Luis e ingresó a la Provincia. El hombre no contaba con los permisos respectivos para su traslado, por lo que de manera similar a la situación anterior fue vuelto a su origen con respectivo control de salida, iniciando las actuaciones con injerencia del Ministerio Público Fiscal. Vía: Infopico