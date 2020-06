La carta que Lito Rodríguez le mandó desde Brasil a Heraldo Orozco

Tweet Silvina Orozco, hija de Heraldo, compartió en redes sociales una carta que le llegó a papá en 1992. Fue escrita por el maestro Lito Rodríguez y allí le contaba sobre su estadía en tierras brasileras. Silvina Orozco, hija de Heraldo, compartió en redes sociales una carta que le llegó a papá en 1992. Fue escrita por el maestro Lito Rodríguez y allí le contaba sobre su estadía en tierras brasileras. LO QUE ESCRIBIO SILVINA Ordenando papeles con la Cata encontramos esta JOYA, RELIQUIA que el Maestro Lito Rodriguez le enviara a su amigo y colega (mi papa) alla x el 92'. Es un privilegio para mi tener este documento historico en mis manos, me emociona y me llena de orgullo. Lo comparto con todo mi amor. Asi dice: "Florianopolis (Brasil) 14 de junio de 1992 Querido amigo y "hermano de lucha" Heraldo Orozco y familia, mi gran deseo es que te encuentres bien junto a los tuyos y demas compaNeros, yo aqui estoy de maravillas gracias a Dios, me estoy tomando la REVANCHA, aqui gusta mucho el tango y ya toque en esta ciudad y para agosto vuelvo, porque se inaugura una tangueria en Porto Alegre y toco con musicos Uruguayos, aqui me trajo un gran amigo que es representate artistico desde hace 25 aNos, cantaba el con nosotros en Buenos Aires en el aNo 1955, luego se radico en Brasil. Querido Negro, espero verte pronto, deseo que sigas trabajando, NO AFLOJES. Un fuerte abrazo para todos y sera hasta pronto. CariNos a tu seNora y la nena" Lito Rodriguez < Prev Próximo >