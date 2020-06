Escándalo: Olavarría vuelve a Fase 1 tras detectarse 33 casos en 72 horas

Tweet Así lo anunció el intendente Ezequiel Galli, quien días atrás había cuestionado la cuarentena. Hubo encuentros familiares, asados, cumpleaños, eventos sociales y allí se produjeron los contagios. Así lo anunció el intendente Ezequiel Galli, quien días atrás había cuestionado la cuarentena. Hubo encuentros familiares, asados, cumpleaños, eventos sociales y allí se produjeron los contagios. En la noche de este sábado, el intendente Ezequiel Galli y el secretario de Salud del Municipio Germán Caputo brindaron una conferencia de prensa en la que confirmaron la vuelta a Fase 1 hasta el 15 de junio (inclusive) en Olavarría. “Hemos convocado con cierta urgencia esta conferencia de prensa, para informar acerca de lo que sucedió y está sucediendo en el Partido de Olavarría. Es imperioso que la información sea oficial para que no haya trascendidos, rumores o información falsa”, manifestó Galli. Puntualizó en que “desde hace 74 días estamos trabajando para cada vecino, desde hace 74 días coordinamos decisiones, tareas y acciones para que cada familia esté protegida y cuidada. Desde hace 74 días mi prioridad es cuidar la salud de cada vecino de Olavarría”. Galli informó que “durante 74 días de confinamiento tuvimos sólo 3 casos de coronavirus, tratados, aislados y recuperados”. “Ayer confirmamos 12 nuevos casos y hoy tenemos que anunciar un total de 33 casos, en pocas horas confirmamos 21 casos nuevos y la razón es concreta: hubo encuentros familiares, hubo asados, hubo cumpleaños, hubo eventos sociales y allí se produjeron los contagios”, sostuvo. Al mismo tiempo indicó que “pasar de fase no se trataba de esto, pasar de fase era respetar las nuevas condiciones para poder seguir transitando una cuarentena organizada y controlada, pasar de fase no era levantar la cuarentena, pasar de fase requería de la responsabilidad de todos los vecinos de Olavarría”. Galli aseguró que “el equipo de Salud pudo confirmaar que los contagios se produjeron en esos encuentros sociales que no estaban permitidos. Por esta razón, nos vemos en la obligación responsable de volver a fase 1, la cuarentena volverá ser lo que fue en un inicio. En otras palabras debemos volver a empezar”. Por último dijo que “circulan por diversas redes sociales informaciones acerca de quiénes son los positivos y negativos de Covid-19. Es vital confirmar que esas informaciones no son oficiales y de ninguna manera ninguna autoridad política o sanitaria puede circular esa información. Ayer se filtraron datos muy sensibles. Está en manos de la justicia la investigación para determinar quién fue el responsable”. “En principio regresamos a fase 1 hasta el 15 de junio inclusive, la cuarentena vuelve a empezar. Los 21 casos nuevos confirmados tienen nexo directo y contacto estrecho con 7 de los 12 casos, porque 5 de ellos se encuentran en el hotel. Estos nuevos casos tienen que ver con fiestas de cumpleaños y asados, que se llevaron a cabo entre cinco familias. Costó recabar la información, porque al ser indagados en los cuestionarios realizados por personal de salud han mentido mucho, por lo que es probable que tengamos nuevos casos”. En referencia a volver a Fase 1 señaló que “tenemos que controlar esta situación, el equipo de Salud y Epidemiología me han recomendado volver para atrás para controlar la situación. Gracias a la cantidad de testeos que estamos haciendo pudimos confirmar esta cantidad de casos. Esto implica volver a funcionar como estábamos haciendo, con únicamente supermercados, farmacias y estaciones de servicios hasta las 16 horas. Como así tampoco permitir el ingreso de nadie que venga a trabajar a la ciudad. Solo van a ingresar camiones con mercadería esencial. Podemos poner los controles más estrictos y hacer interrogatorios, pero si se toman actitudes irresponsables como juntarse a comer asados, festejar cumpleaños o reuniones familiares”. Lo polémico de la situación fue que hace apenas unas horas, el propio intendente había cuestionado la continuidad de la cuarentena. “¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Tiene sentido seguir estirando el aislamiento? ¿Cuál es el plan para atacar el pico de la curva? ¿Ustedes también se hacen estas preguntas?”, cuestionó Galli en su cuenta de Twitter junto con una encuesta en la que invitaba a usuarios a votar entre “sigamos aislados” o “basta de aislamiento”. El clamor popular tuitero se inclinó por continuar con la cuarentena, 57% a 43%, a pesar de que en el distrito no se registraban nuevos casos desde el 5 de abril. Volver donde todo empezó Regresar a la Fase 1 implica el cierre de la totalidad de los establecimientos comerciales e industriales del Partido de Olavarría, a excepción de supermercados mayoristas y minoristas y comercios de alimentos y bebidas minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, provisión de garrafas y leña; así como también aquellos vinculados a la industria de la alimentación, su cadena productiva e insumos, de higiene personal y limpieza, de equipamiento médico y medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios, actividades vinculadas a la producción, distribución y comercialización agropecuaria y pesca, servicios de lavandería, postales y de distribución de paquetería y servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. Cabe destacar que todas las actividades exceptuadas que atiendan al público lo harán de 8 a 16 horas, conforme cronograma por finalización de DNI, exceptuando farmacias, veterinarias, estaciones de servicio, venta de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios y servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia. Es obligatorio el uso de barbijo. En cuanto a los trabajadores municipales, se suspende el deber de asistencia a los trabajadores administrativos, cualquiera sea su posición jerárquica, categoría o régimen. Queda exceptuado de esta medida personal que presta servicios en la Secretaría de Salud, Subsecretarías de Desarrollo Social, Derechos, Igualdad y Oportunidades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Calidad de Vida; Direcciones de Rentas, Tesorería y Contaduría de la Secretaría de Economía y Hacienda; Dirección de Control Urbano de la Subsecretaría de Seguridad dependiente de Conducción Superior. < Prev Próximo >