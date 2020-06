Los Consejeros Escolares denunciaron penalmente por fraude a María Emilia de la Iglesia

Tweet La denuncia fue realizada el pasado 29 de mayo aunque recien toma estado público ahora y quieren que se la investigue por la posible comisión del delito de fraude a la administración pública ya que se presentaba como funcionaria provincial cuando tenía vigente una liciencia por enfermedad en el área docente en la cual ostenta varios cargos. La denuncia fue realizada el pasado 29 de mayo aunque recien toma estado público ahora y El escrito en cuestión presentado el 29 de mayo en el D epartamento Judicial de Trenque Lauquen Juzgado N° 3 a cargo de la Dra. Alicia Cardossi y con la intervención de la UFI N° 1 con el fiscal Manuel Iglesias como actuante lleva la firma de la Presidente del Consejo Escolar María Inés Criado, de la Tesorera Andrea Silvina Melloni y del Secretario Carlos Alejandro Buil. La Consejera Escolar que representa al Frente Renovador Cecilia Fittipaldi entendió que había que realizar la denuncia ante la Dirección General de Cultura y Educación pero no ante la Justicia por lo que no firmó la denuncia penal y si la denuncia administrativa. La denuncia reza en la primera parte que los denunciantes "se presentan ante la Fiscalía de turno del Depto. Judicial de Trenque Lauquen a efectos de egresar la denuncia penal, por la posible comisión de un ilícito par parte de una docente y/o funcionaria pública". En otro parrafo dice "Hemos tomado conocimiento que la agente MARÍA EMILIA DE LA IGLESIA, con cargo docente en diversos establecimientos educativos del distrito habría sido designada desde el 1 de febrero de 2020 con el cargo provincial de Personal de Gabinete por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad". "Que a fines de febrero y principios de marzo, De la Iglesia se ha presentado en distritos vecinos ante autoridades de los municipios de Trenque Lauquen y Gral. Villegas) invocando su nueva función pública, mientras se encontraba de licencia por enfermedad profesional ante la Dirección General de Cultura y Educación, con la pertinente baja laboral dispuesta por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, Provincia ART". El escrito presentado a modo de denuncia continua diciendo "Pero no solo su deber de información y ocultamiento a sabiendas de su condición psicofísica en su cargo docente constituirían un delito perseguible de oficio, sino como expresamos líneas arriba, María Emilia De la Iglesía, habría percibido de manera irregular los dos salarios, uno como docente (en uso de su liciencia por enfermedad) y al mismo tiempo, y cometiendo presunto fraude a la Dirección General de Cultura y Educación percibió su haber como funcionaria a pesar de la baja laboral". Los concejeros de Rivadavia Primero agregan "Que en reiteradas oportunidades, De la Iglesia en ostentación de su cargo en el gobierno provincial, ha manifestado una actitud hostil ante los miembros de este Consejo Escolar ante la consulta y solicitud del acto administrativo de designación. Que en este sentido necesitamos tener las certezas necesarias para poder vincularnos institucionalmente con De la Iglesia, ya que a la fecha no contamos con dicho acto ministerial que avale su cargo" Por todo esto los consejeros deciden presentar denuncia penal contra la agente María Emilia De la Iglesía, por la posible comisión del delito de fraude a la Administración Pública. LA DENUNCIA PRESENTADA Próximo >