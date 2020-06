Tweet El Presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia Jorge Pablo Rosolen visitó los estudios de Master FM 102.1 para hablar sobre "Autonomía Municipal". De que se trata el proyecto, que es la autonomía, que podríamos hacer a partir de ella y cuales serían los derechos ganados, son algunas de las cuestiones respondidas en la nota. El Presidente del Concejo Deliberante de Rivadavia Jorge Pablo Rosolen visitó los estudios de Master FM 102.1 para hablar sobre "Autonomía Municipal". LA AUTONOMÍA MUNICIPAL "Este tema lo estamos trabajando desde hace bastante tiempo, habíamos definido que este año 2020 era un buen año para presentar nuestro proyecto de Autonomía Municipal, lo hicimos allá por el mes de marzo, unos días antes de que esta situación de pandemia comenzará y lamentablemente no le pudimos dar impulso por esta cuestión" dice Rosolen "La Autonomía Municipal es una herramienta muy importante para los pueblos, las poblaciones de la Pcia de Buenos Aires, la provincia viene con una deuda muy grande en cuanto a autonomía. Allá por el año 1994 cuando se reformó la constitución aparece la autonomía en el artículo 123 donde se establece que las provincias deben asegurar la autonomía de los municipios. Hoy en 2020 solo hay tres provincias que no han dado autonomía a sus municipios, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. El resto de las provincia si lo han hecho, en todo el país esta la autonomía municipal". Sobre de que forma se realizaría, el Pte. del Concejo Deliberante expresa "Tendría que reformarse la constitución provincial o en su defecto la Ley Organica de las Municipalidades, situación que no ha ocurrido en estos 26 años que transcurrieron desde la reforma de la constitución Nacional. Lo que nosotros estamos planteando acá en Rivadavia es aprobar una ordenanza que convoque a una Asamblea Constituyente local donde nos demos una carta Autonomica porque estamos ajustados a derecho a lo que plantea la Constitución Nacional y la que esta en falta es la provincia de Buenos Aires. El mejor camino sería la reforma de la constitución de la provincia pero es un tema que viene muy demorado" CONVOCAR A LA CONSTITUYENTE "Empezaremos un proyecto de sensibilización de la comunidad para poder convocar a la Asamblea para septiembre u octubre de este año, si la situación que vivimos tiende hacía una normalidad". QUE SIGNIFICA LA AUTONOMIA Rosolen cuenta en la nota con el periodista Ricardo Novo que "El primer concepto es que nos haríamos una constitución local donde dejaríamos definido nuestro contrato social, como nos vamos a manejar en nuestra comunidad. Los aspectos importantes de la autonomía son institucionales, politicos, administrativos y económicos financieros" "En lo Político como sería nuestro nivel de representatividad; por ejemplo que haya cinco concejales que se elijan uno por cada pueblo del distrito y los otros que sean elegidos por representatividad proporcional. Con eso garantizaríamos que siempre haya un concejal representando a cada uno de los pueblos" manifiesta Rosolen entre algunos de los puntos que daría la autonomía. "Se podría redefinir al cantidad de concejales, más, menos. Se podría redefinir la elección del Intendente fuera del calendario provincial o nacional, podríamos definir un esquema municipal distinto donde se pueda elegir por voto popular a los Delegados de los pueblos y muchas cuestiones más" Rosolen dice que la idea es que la Asamblea Constituyente este integrada por todos los sectores, y allí estén representados todos; el sector político, los sectores sociales, economicos y que entre todos definan el concepto de autonomía. "En cuanto a lo economico financiero se podría plantear una coparticipación al reves, que los tributos los cobre el municipio y los transfiera a la provincia en vez de este mecanismo de coparticipación que hay ahora y que es perverso, un mecanismo al reves. Por todo concepto Rivadavia estaría hoy tributando no menos de 20 a 40 mil millones de pesos en todo concepto. Hoy el municipio recibe de coparticipación unos 500 millones de pesos pero vuelven en otros conceptos salarios públicos, obra pública, salud sería unos 2 mil millones; acá hay un principio de solidaridad pero debe haber un equilibrio. El aporte que hace hoy Rivadavia es gigantesco comparado con lo que recibe". Rosolen deja en claro que el tema impositivo no es el más importante "porque sino se agota la discución ahí y muchas veces la autonomía no sale por estas cuestiones, es muy importante pero no tiene que ser la cuestión central. Hay dos proyectos en la provincia de Buenos Aires que se han presentado, el nuestro que fue el primero y el proyecto que presentó Castelli con el Intendente Francisco Echarren. Allí no plantea convocar a una Asamblea Constituyente sino que hizo una carta organiza y la presento al Concejo Deliberante para su aprobación. Fue a confrontar a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia con ese proyecto. Para que se entienda, proyecto nuestro es, en ves de que lo haga el Intendente, que sea una convocatoria pública donde se escuchen todas las voces y que no sea el poryecto de una persona o un partido político. Es más complicado de llevar a cabo pero tendrá todas las voces". TODOS DE ACUERDO Rosolen expresa que en la provincia de Buenos Aires todos están de acuerdo en que hay que ir a un proceso autonomico más allá del signo político porque es beneficioso para todos. Aunque nadie quiere "largar la chequera, frente al microfono todos somos federales pero cuando se llega al poder somos todos unitarios" El Presidente del HCD rivadaviense contó que esta participando en varios foros de discución a nivel nacional sobre el tema de las autonomías municipales y que el proyecto que se ha ideado y armado en Rivadavia está muy bien conceptuado por juristas, intendentes y algunos gobernadores como un proyecto a partir del cual se pueda avanzar en estas cuestiones En el final, Rosolen dice "No queremos ser Cataluña ni independizarnos de la Provincia de Buenos Aires ni queremos confrontar, lo que plantea la autonomía es más derechos para los habitantes de los pueblos, que cada pueblo sea artifice de su destino. Nosotros precisamos que la provincia de Buenos Aire se regionalize y la autonomía tiene que servir para eso" ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >