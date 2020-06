Agüero y las fake news del WhatsApp:

Tweet Tras conocerse la noticia de que una mujer de Intendente Alvear había sido puesta a disposición de la justicia por viralizar información falsa respecto a un caso de COVID-19 en esa localidad el Fiscal General Armando Agüero habló sobre este caso, que se suma a uno anterior y reciente en Quemú Quemú. Tras conocerse la noticia de que una mujer de Intendente Alvear había sido puesta a disposición de la justicia por viralizar información falsa respecto a un caso de COVID-19 en esa localidad el Fiscal General Armando Agüero habló sobre este caso, que se suma a uno anterior y reciente en Quemú Quemú. "Los dos tienen que ver con lo mismo, con una situación que ocurre por el ingreso de personas por diferentes partes de las provincias que ingresan sin permiso y que desde Epidemiología se les hace el examen y el aislamiento pero no necesariamente eso significa que la persona esté infectada o enferma, es por una cuestión de prevención", destacó el funcionario judicial. "Lejos está esa situación de significar que hay una persona contagiada", agregó. Siguiendo con estos casos de noticias falsas que solo crean pánico, señaló que tanto en Quemú como en Alvear son personas conocidas. "Esto trasciende y empiezan a viralizarse y uno le agrega un poquito mas, y el otro le agrega algo mas y termina de un estornudo en algo gravísimo", indicó el funcionario judicial. Acerca del caso de la semana pasada, en la localidad de Quemú Quemú contó que "son personas que ingresaron sin permiso, y estaban en un campo y desde Epidemiología se los trasladó al hospital para que estén bajo custodia y cuidado". Agregó que "en Alvear lo mismo, pero se hace esa difusión de los mensajes de WhatsApp donde cada uno dice e interpreta lo que quiere y terminan poniendo a toda una ciudad en un estado de paranoia innecesario". En la charla señaló: "Si solo dijeran que hay dos personas en observación, bueno, no hay problema pero cuando ya le agregan que estarían infectados ahí se genera el delirio. Uno dice que estarían, y el otro le agrega que están infectados. Y así se va haciendo una cadena tremenda". Consultado Agüero acerca si estas causas penales pueden generar algún otro inconveniente, como por ejemplo podría serlo el buscar trabajo, respondió: "Si te condenan por una violación de la cuarentena, o un caso de estos, y te requieren antecedentes para un laburo obviamente no lo vas a tener, pero haciendo la salvedad que tiene que ser condenado no por el hecho de tener una causa". "Los antecedentes penales son de condena, no de causa abiertas o investigaciones abiertas", añadió. Para finalizar en la charla radial comentó que es una doble injusticia porque "enganchan a alguien que no tiene nada que ver y lo ponen ante toda la ciudad con una condena social enorme, y es injusto porque acá no hablamos de ningún delito sino de una persona que puede estar enferma". Vía: PampaDiario Próximo >