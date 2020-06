Alberto Fernández, sobre la expropiación de Vicentin: “La oposición va a tener oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno”

Tweet El Presidente insistió en que no se trata de una “empresa próspera” que se les ocurrió expropiar e ironizó sobre los políticos que “escriben en Twitter” El Presidente insistió en que no se trata de una “empresa próspera” que se les ocurrió expropiar e ironizó sobre los políticos que “escriben en Twitter” El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que avanzará con la expropiación de la empresa exportadora de cereales Vicentín y vaticinó que la oposición aprovechará el debate parlamentario del proyecto para hacer comparaciones con “Venezuela y el Infierno”. Durante la conferencia de prensa, el Presidente detalló que la administración pública nacional tomaría el control del 51% de la compañía -la sexta en tamaño del sector agroexportador- que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones. Sobre el final del anuncio, le preguntaron al Presidente si esta medida se relacionaba con la iniciativa planteada por la diputada Fernanda Vallejos y si podía darle garantías a la oposición de que no se avanzará en el futuro con más expropiaciones. “No se si esta pregunta es para ayudarme o para volverme loco”, dijo Fernández. Luego, remarcó que no se trata de una “empresa próspera” que al gobierno se le “ocurrió” expropiar sino una compañía que está en concurso preventivo de acreedores “camino a la quiebra”. Hace algunas semanas, la diputada oficialista Fernanda Vallejos había planteado que si el Estado continúa ayudando a grandes empresas sería “razonable” que obtenga a cambio “una participación en el capital” de esas compañías. La diputada Fernanda Vallejos y la vicepresidenta Cristina Kirhcner Tras la polémica desatada, Vallejos salió a aclarar que no incluiría “todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos”. Y agregó: “No para las pymes que en esos casos seguirán siendo asistidas”. Alberto Fernández y otros miembros de su Gabinete buscaron buscaron tomar distancia del proyecto. En esta oportunidad, el Presidente dijo que con la expropiación de Vicentín “los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria”, en un mundo post pandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión. No obstante, reconoció que el debate ahora habrá que darlo en el Congreso, donde se tratará el proyecto formal de expropiación, e ironizó sobre las posturas de la oposición. “Ahí van a tener la oportunidad de compararnos con Venezuela y el Infierno”, lamentó. También se guardó un dardo para lo que muchos califican como el “ala dura” de Juntos por el Cambio, liderada por Patricia Bullrich: “Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter”. Minutos después del anuncio de la medida, referentes de la oposición comenzaron a sentar su posición. Uno de los primeros fue el ex senador Federico Pinedo, quien opinó a través de las redes sociales que “cuando hay que generar inversiones para generar empleo, intervenir una empresa privada por decreto sin ley de expropiación, es una señal trágica”. Próximo >