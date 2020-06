Tweet El máximo responsable de la policía de Rivadavia Comisario Inspector Sergio Rodríguez habló en Master FM 102.1 y se refirió al conflicto por el pedido del móvil que estaba asignado a Sansinena, además contó sobre el trabajo de los agentes a su cargo durante viernes, sábado y domingo. LAS NOVEDADES DEL FINDE "El fin de semana ha transitado sin mayores contratiempos, en cuestiones judicializables con mucho menos trabajo que el finde anterior. Por supuesto que siempre hay algún vecino que llama para dar cuenta de una determinada situación, lo propio de un día de semana también. El día sábado hemos tenido que trabajar un poco más en los accesos porque antes se controlaba lo que ingresaba y ahora hacemos controlo sobre lo que egresa y lo que ingresan. Las nuevas normas de contralor nos generaron un inconveniente en el tránsito por eso fuimos con ele Jefe de la Comisaria de América el Comisario Gastón Orellano poara tratar de ver de que forma podíamos agilizar todo esto y de que sea lo menos engorroso posible para el vecino y al mismo tiempo tener un control más extricito sobre ls ciudad cabecera"dijo Rodríguez. "Más allá de las demoras que se generaron, no hemos tenido inconvenientes, todas estas cuestiones la gente las ha entendido y ha colaborado" agregó el mandatario policial. LAS NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL "Se le viene entregando al vecino que egresa (sale) un troquel con los datos personales y del vehículo, el día, la hora a la que sale y con quien sale y después cuando tiene que exibirlo para saber cual fue el horario en el cual el vecino estuvo afuera, ver con quien ingresa a la comunidad, se están haciendo controles de temperatura y distintas medidas que las dispone el Ejecutivo Municipal" agrega Rodríguez en la charla con el periodista Ricardo Novo. EL CONTROL DE LAS MOTOS Ante la consulta de una vecina por la problemática que generan las motos andando a deshora y rompiendo la cuarentena en la ciudad, el Comisario Rodríguez cuenta que "Se siguen secuestrando motos, semanalmente se siguen haciendo controles y secuestrando motovehículos. Lo que sucede es que no podemos hacerlos intensivos como se hacían hace 3 meses atrás porque toda esta situación de retenes y algunaas situacionesa propias funcionales y alguna directiva de algún juzgado nos ha mermado gente. La gente que estaba asignada para andar en la calle hoy esta afectada a distintas cuestiones fijas entonces se resiente la operatividad aunque se sigue trabajando como se hacía antes". EL MÓVIL DE SANSINENA Rodríguez aclara que "los móviles se asignan a las distintas dependencias conforme al suminiestro de vehículos que uno tiene. Nosotros el día jueves (4 de junio) por la noche recibimos las directivas del Ministerio de Seguridad a través de la Superintendencia de Seguridad Oeste II que debíamos presentar el día viernes un determinado móvil, de tal marca, tales características técnicas, determinado dominio y determinado registro oficial porque ese móvil iba a ser reasignado a los servicios de emergencia que se han generado debido a la situación de pandemia que vive el territorio nacional". "De manera inmediata se dio curso a dicho requerimiento y se remitio ese móvil a la base operativa de Puente 12 donde se concentraron una cantidad determinada de móviles de toda la provincia de Buenos Aires y una vez que cese esta situación de emergencia, de pandemia va a ser restituido al distrito de Rivadavia". "No pidieron el móvil de Sansinena, pidieron un móvil que figura en los registros de la Jefatura Distrital de Rivadavia. No hay información oficial porque no se llama y se averigua" dijo Rodríguez refiriendose al conflicto que genero que Sansinena se quedará sin una camioneta 4 x 4. Sansinena tiene otro móvil aunque no esta en condiciones ideales así que este lunes a partir del mediodía la localidad ya tiene otro móvil disponible "le estamos haciendo unos pequeños ajustes" cuenta Rodríguez sobre la Duster Oroch 2015 que formaba parte de la dotación del distrito y estaba siendo usada en la ciudad de América. Esta situación no genera ningún tipo de contratiempo operativo". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA. < Prev Próximo >