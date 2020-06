Tweet Luego del conflicto surgido a raíz del pedido del Ministerio de Seguridad de Provincia para que un móvil que se encontraba de servicio en Sansinena fuera llevado a trabajar al conurbano, la Dra. Angelina Centioni, médica y concejal de la localidad habló en Master FM y dejó su pensamiento sobre el tema. Luego del conflicto surgido a raíz del pedido del Ministerio de Seguridad de Provincia para que un móvil que se encontraba de servicio en Sansinena fuera llevado a trabajar al conurbano, Apenas habían pasado algun par de horas de la decisión cuando la comunidad enterada de la problemática comenzó a visibilizarla a través de las redes sociales y fue la actual edil de Rivadavia Primero una de las voces que se escucharon "Para el pueblo perder el patrullero fue una noticia muy fea, nunca lo esperabamos y mucho menos de la manera que fue llevado a cabo. Fue sorpresa, nadie entendía lo que estaba pasando ni como había venido esta directiva. La situación fue muy indignante porque nos despertamos con esta noticia que ya no teníamos más el patrullero que habían traído en 2017. Para nosotros tener un móvil 0 km fue una fiesta porque los pueblos nos sentimos siempre un poco postergados y que hayan traído un móvil 0km era una cosa inédita. Por eso esta situacipon que se presentó el fin de semana nos sorprendió muchisimo" EN SU MAYORIA DISTRITOS DE CAMBIEMOS Gran parte del enojo surgio porque casi el total de los distritos que sufrieron las pérdidas de los móviles fueron de un color político diferente al partido gobernante "Esto no es un dato menor para nada" dice la concejal, agregando que"más allá que uno entiende el tema de la pandemia, la cuestión política siempre esta en la decisión y es llamativo. Estos vehículos los había repartido la Gobernadora María Eugenia Vidal y esos son los patrulleros que se llevaron". "La cuestión es que en Sansinena nos quedamos sin patrullero y así estuvimos durante todo un día hasta que el Intendente Javier Reynoso se comunicó conmigo y me dijo que iba a llegar un móvil que estaba destinado para Sansinena este lunes en calidad de prestamo hasta que la situación se regularice. Creemos que es importante que la comunidad siga teniendo su patrullero como lo tenía y vamos a estar entre todos aunando voces para ver si podes lograr tener una respuesta". LA IMPORTANCIA DE TENER UN MÓVIL En otro parrafo de la entrevista con Ricardo Novo, la doctora Angelina Centioni destaca la importancia de los móviles de la policía en el control de entrada y salida de la localidad sobre todo en estos momentos de la crisis del Covid-19 "A las personas que vienen de localidades vecinas como Sauze, Villegas, Alvear con las cuales tenemos mucho vínculo comercial les llamaba mucho la atención la revisación que se hacía preguntando detalles de lo que era su estadía en la comunidad, desde que empezamos estamos haciendo eso y lo seguiremos haciendo. Apostamos a que la responsabilidad civil sea fundamental porque la parte individual es muy importante". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >