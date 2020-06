La mitad de los inquilinos en Argentina tiene problemas para pagar el alquiler de junio

Tweet Según una encuesta online realizada por la Federación de Inquilinos, el 49% de las personas que alquilan no tiene dinero suficiente para pagar el mes. Según una encuesta online realizada por la Federación de Inquilinos, el 49% de las personas que alquilan no tiene dinero suficiente para pagar el mes. La situación de las personas que alquilan se agrava día a día por los efectos de la crisis económica que provocó el coronavirus. En ese marco, las agrupaciones que forman parte de la Federación de Inquilinos realizaron una encuesta online de la que participaron 3000 inquilinos e inquilinas y el resultado arrojó que el 49% afronta problemas para pagar el alquiler del mes de junio. "A pesar de la apertura económica de distintas industrias y comercios, todavía sigue siendo preocupante que un 49% de nuestro sector no pueda pagar el alquiler. A lo largo de las últimas tres encuestas nacionales, podemos ver que los efectos de la pandemia persisten y seguirán persistiendo", señala el documento que compartieron en las últimas horas. La encuesta, además, muestra que el "68% tiene menos ingresos o dejó de percibirlos" desde que comenzó el aislamiento que dispuso el Gobierno nacional. "Hace 5 años venimos planteando la necesidad de una ley de alquileres para la Argentina. Necesitamos que esta semana se vote la ley en el Senado y se extienda el decreto hasta marzo del año que viene. Somos 9 millones de inquilinos e inquilinas que esperamos alquilar de forma justa. Hace 36 años que el Congreso no discutía una ley de alquileres. Las organizaciones estamos logrando una ley histórica", señaló por su parte Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. De acuerdo con el informe, a pesar de lo dispuesto por el último Decreto nacional emitido sobre el tema, "un 44% de los inquilinos debió pagar en efectivo el alquiler" y no pudo realizar el pago a través de una transferencia electrónica. En tanto, el 67% dijo estar endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar y el 33% de los encuestados manifestó haber sufrido algún tipo de violencia por parte de las inmobiliarias o propietarios. "Es fundamental entender que la necesidad de extender el decreto es fundamental para evitar una crisis habitacional que deje a miles de familias en la calle", cerraron en las asociaciones de inquilinos sobre la preocupante realidad que viven cientos y cientos de ellos. Próximo >