Las asociaciones civiles golpeadas por la pandemia y los tarifazos, el debate que viene

Tweet El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, adelantó que se trabajará para declarar "de interés público" a las asociaciones civiles. El objetivo es evitar que la agudización de la crisis afecte a los clubes barriales y centros culturales. El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Facundo Tignanelli, adelantó que se trabajará para declarar "de interés público" a las asociaciones civiles. El objetivo es evitar que la agudización de la crisis afecte a los clubes barriales y centros culturales. Mientras la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires define los detalles para debatir el incremento a la alícuota de Ingresos Brutos que pagan los bancos, en el horizonte se posicione el debate futuro. Claro está, los próximos días, la mirada recaerá sobre el proyecto que confecciona el presidente del bloque de Todos, Facundo Tignanelli, y el presidente de la Cámara, Federico Otermín, y que ya cuenta con el visto bueno de gran parte de los bloques. Sin embargo, según el propio Tignanelli comentó en el último informe especial, desde los pasillos de la Legislatura se trabaja en dotar de herramientas a la sociedad con el objetivo de hacer frente a la crisis generada por la pandemia del virus COVID-19. En ese sentido, el dirigente de La Cámpora remarcó a este medio que "a veces no solo se trata de darle herramientas al Gobierno, vos podés darle herramientas a la sociedad". "Estamos trabajando en un proyecto para que todas las asociaciones civiles sean declaradas de interés público para que sean inembargables, para que se trabaje sobre la tarifa social, para poder simplificar el proceso de normalización", adelantó Tignanelli. De esa manera, explicó que "no solo le das herramientas al Gobierno, también le das herramientas a la sociedad para que puedan encontrar soluciones en su propio modelo de organización a esta situación". "Si vos abordás las asociaciones civiles en general, los clubes de barrio, encontrás que fueron muy agredidos por las políticas en los últimos cuatro años, aparte son principales afectados por esta pandemia. Tienen que cerrar sus puertas porque no se puede desarrollar ninguna actividad dentro de ello y tenés problemas de burocracia que el estado tiene que ordenar", explicó el matancero. En ese marcó, subrayó que "estamos desarrollando un proyecto para poder resolver esas cuestiones que vienen de antes de la pandemia y darle respuesta a sectores que fueron agredidos y que fueron los más solidarios. Fueron los primeros que pusieron sus instalaciones a disposición para armar centros de aislamiento, centros logísticos, está siempre presente esa vocación de solidaridad". "Nosotros tenemos que darle alguna herramienta para que no la estén pasando mal y puedan salir fortalecidos", concluyó Tignanelli. Próximo >