El enojo de la docente que se hizo viral

Tweet La docente Liana Pividori indignada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires grabo un mensaje de lo que siente, vive y piensa en estos momentos y hace un balance de lo que ha significado la cuarentena para los niños y los docentes. La docente Liana Pividori indignada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires grabo un mensaje de lo que siente, vive y piensa en estos momentos y hace un balance de lo que ha significado la cuarentena para los niños y los docentes. La mujer comienza diciendo que es "feliz con su profesión y sus alumnos" pero expresa que "hoy estoy cansada porque leí que el gobierno habló con nuestros gremios y dijo que no nos preocupemos porque nos va a seguir pagando el sueldo ... como ? como si fuese un favor que nos hacen.... cuando nos van a reconocer todo el trabajo que venimos haciendo, cuando nos van a aumentar el sueldo...? La docente le habla a los gobernantes diciendo "no cobramos sueldos de seis cifras como ustedes y trabajamos mucho más que Uds..." "Nos mandan un cuadernillo que es una verguenza, yo no lo voy a usar, estoy indignada, es una falta de respeto. Yo voy a usar el material que hago con mucha dedicación para que mis alumnos estén bien preparados para la universidad, para el trabajo, para la vida. El cuadernillo habla casi hasta la mitad de coronavirus, no les llenemos más la cabeza, basta de coronavirus. Medio cuadernillo de coronavirus y medio cuadernillo del proceso militar...Basta de proceso militar" La profesora insiste que "hay un montón de hitos en Argentina que no se están estudiando y no les estamos dando a nuestros alumnos para que los chicos habrán los ojos y vean cuales son los responsables históricos de que nuestro país este como esta hoy". "Estoy enojada con los gremios...a quien representan los gremios ? a mi no me representan, me levanto a las 7 de la mañana y son las 8 de la noche y estoy trabajando en las cosas de la escuela. El gobierno tendría que estar dandonos el sueldo que nos corresponde, las herramientas que nos corresponden y el reconocimiento que nos corresponde". Próximo >