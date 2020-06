Estrella de la jineteada y presunto femicida: quién es Julio Saluzzo, el acusado de calcinar a su mujer en Córdoba

Tweet El hombre de 45 años fue detenido ayer en Las Varillas por el atroz crimen de Natalia Tottis, su pareja y madre de sus tres hijos. Conmoción por un asesinato que involucra a dos tradicionales familias en el ambiente de los caballos en el interior del país El hombre de 45 años fue detenido ayer en Las Varillas por el atroz crimen de Natalia Tottis, su pareja y madre de sus tres hijos. Conmoción por un asesinato que involucra a dos tradicionales familias en el ambiente de los caballos en el interior del país Por Miguel Prieto En la doma, la función del apadrinador es muy importante. Básicamente, son aquellos que deben velar por la seguridad del jinete y del caballo, y dentro del ambiente son vistos como una suerte de “ángeles de la guarda” de la jineteada. Montados en animales mansos, son los encargados de sacar al competidor del lomo del animal cuando se acaba el tiempo o de protegerlo de cualquier embestida si se cae. A esto se dedicó durante 31 años de su vida. “Venimos a rescatar al jinete cuando toca el tiempo”, describió el hombre a un canal rural dos atrás para explicar cuál es su función en cada evento. Ahora, deberá responder ante la fiscal del caso, Patricia Baulies, por el presunto femicidio de Natalia Verónica Tottis, su esposa, tras ser detenido ayer en la localidad de Las Varillas. La muerte de Natalia fue aberrante: su cadáver fue encontrado calcinado dentro de su camioneta. El apellido Saluzzo es rápidamente vinculado a la doma y los caballos en la provincia de Córdoba, según pudo reconstruir Infobae. En 1937, Alberto Félix Saluzzo, el abuelo del acusado, organizó la tropilla de caballos “El Relincho” con la que empezó a criar y dar espectáculos de destreza y de jineteada. Con los años su prestigio fue creciendo en toda la provincia al punto de convertirse en un referente del sector. De hecho, su fama trascendió las fronteras y hasta fue invitado a festivales en Uruguay. Tras su muerte en la década de 1990, el negocio familiar quedó bajo el control de su hijo Roberto, o “Tito” como lo conocen, quien aún hoy es el máximo referente de “El Relincho”. Su declaración fue muy importante luego del hallazgo del cuerpo calcinado, ya que ante la fiscal Baulies declaró que Natalia tuvo una relación paralela, dato que podría ser para la justicia el disparador de un femicidio. Nacido el 6 de agosto de 1974 en Las Varillas, Julio Saluzzo es el segundo de los tres hijos de “Tito”. Junto a su hermano mayor Marcelo acompañaron a su abuelo y su padre dentro de la tropilla. No llevaron adelante a otra actividad y le dedicaron su vida a los caballos, especialmente al apadrinamiento en festivales como Jesús María. Saluzzo en el Festival de Jesús María. El imputado es un hábil apadrinador de caballos. Según lo definió el propio secretario General del Festival de Doma y Folkore de Jesús María, Juan López, “es de los dos o tres mejores del país”. En ese sentido, no sale de su asombro por el el hecho policial en el que se vio involucrado: “Es inexplicable. No sé qué le pasó por la cabeza”, dijo el directivo, quien recordó un episodio en el que Saluzzo arriesgó su vida para salvar un jinete. “Se arrojó, le cortó el estribo para solar al jinete y uno de los caballos le propinó una patada en la cara. Le tuvieron que dar varios puntos”, señaló. Los caballos de los Saluzzo son muy prestigiosos pero a pesar de eso, estuvieron más de 20 años sin participar del Festival por diferencias económicas con la organización. “Tito” quería que le pagaran más por la participación de sus animales pero por política de la organización, “a todas las tropillas se les paga lo mismo”, indicó López. Este año, sin embargo, “El Relincho" volvió al evento tras una negociación. Sus caballos y sus jinetes ganaron la competencia de doma. Durante estos años, los caballos de la familia fueron divididos en dos tropillas. Por un lado, la que controla Saluzzo padre, mientras que Julio se convirtió en cabeza de “La Flor del Pago”, con la que participa de otros eventos. Eso le dio cierta independencia. Es por esto que Julio, sin embargo, sí participó todo este tiempo del Festival de Jesús María, como apadrinador por separado de “El Relincho”. “Saluzzo es muy bueno en lo que hace y él si participó del evento. Para ser apadrinador se requiere de una gran preparación física. Es una tarea muy difícil y cuidan a los animales como si fueran los hijos”, remarcó López. Como ejemplo del impacto que generó el homicidio, el directivo indicó que en el ambiente de la doma los Saluzzo -aparte de su éxito con los animales- son los creadores del tercer festival más importante del país, después del de Jesús María y El Arañado. Lidia, la mamá de Julio, su padre "Tito", su hermano Marcelo, su hermana Gabriela y el acusado Saluzzo y Tottis tuvieron tres hijos: uno de 18, otro de 14 y el menor de cinco años. El mayor usó sus redes sociales para despedir a su mamá. “No existen palabras, no encuentro motivos, necesito abrazarte. Sé que no te vas a ir nunca. Quizás Dios te necesitaba más que nosotros, no lo sé. Sé que te amo hasta el final de mis días. Gracias por todo mamá. Hasta siempre”, escribió el joven. Una relación de dominación Tras ciertas dudas en la escena del crimen, el fin de semana una fuente cercana a la investigación señaló a Infobae que “no había dudas de que a Tottis la habían asesinado”. Al parecer, todo apunta que efectivamente fue así. Ayer, la fiscal Baulies ordenó la detención de Julio Saluzzo por haber calcinado a su mujer. “Fue imputado del delito de homicidio calificado por el vínculo porque era la esposa y por violencia de género. Ya fue notificado y llevado al penal de Bouwer”, señaló la funcionaria en conferencia de prensa. Si bien la fiscal no reveló oficialmente los detalles de los elementos que llevaron a la detención porque la etapa de instrucción aún continúa bajo secreto de sumario, si se mostró sólida en la acusación contra Saluzzo: “Tenemos prueba objetiva, muy contundente, que lo incrimina. Es prueba que no tiene que ver con testigos, sino con prueba científica y técnica que nos permitió ubicar a este hombre en el lugar y momento del hecho”. Baulies indicó que no había denuncia previa. "Hablamos de una relación asimétrica de poder donde el hombre ejerce una dominación y subordinación sobre la mujer. Podemos hablar prima facie en lo que suele suceder en estos casos. Cuando la mujer deja de ser sumisa, comienza a revelarse, pueden llegarse a estos resultados”, dijo la fiscal. Baulies aseguró que “netamente había un problema de pareja de larga data y un problema de violencia”. Sostuvo que en principio actuó solo y que su intención fue la de causar dolo. Lo planificó. En su primera declaración -todavía como testigo- Saluzzo admitió que mantenía una pésima relación con su esposa. Natalia Tottis, la víctima. Por el lado de Natalia, la familia también pertenece al mismo círculo, aunque no por eso alejada de los escándalos. Su hermano es Nicolás Tottis, hasta hace poco presidente de la comisión organizadora del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, quien tuvo que dejar su cargo tras una grave imputación: lo acusaron en octubre del año pasado de abusar sexualmente de una promotora que trabajó en el Festival en otro año. De acuerdo con lo que pudo saber este medio, el hermano de la mujer había viajado hasta el lugar del hallazgo pensando que se había tratado de un accidente. Sin embargo, un policía le indicó apenas llegó que no podía retirar el cuerpo ya que "probablemente se trataba de un homicidio". Tottis viajaba por la ruta 13 de regreso de Jesús María, donde había visitado a su padre enfermo. Iba en dirección a Las Varillas, donde reside. Dos dotaciones de bomberos de localidades cercanas tuvieron que intervenir para extinguir el fuego que, desde el vehículo, se extendió a los pastizales aledaños, a la altura del kilómetro 43. Al lado de la camioneta había un bidón con restos de combustible. Según fuentes judiciales, Saluzzo todavía no declaró. Todavía queda una duda elemental en el caso: "No se ha podido determinar científicamente si murió antes de la calcinación o no", dijo la fiscal.