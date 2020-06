Tweet El futbolista llegó este martes a las sierras con la intención de practicar deporte, pero debió retirarse en el marco de las medidas de prevención por la pandemia El futbolista llegó este martes a las sierras con la intención de practicar deporte, pero debió retirarse en el marco de las medidas de prevención por la pandemia Walter Villarruel, director de Control Vehicular, informó en diálogo con Radio Voz (FM 106.9) que Carlos Tévez habría arribado esta mañana a Tandil para jugar al golf, pero los controles de seguridad le habrían impedido el ingreso a la ciudad. "Llegó a Tandil para ver si podía jugar al golf, pero no pudo entrar", comenzó explicando y agregó: "Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar". Entonces prosiguió con su relato: "Le expliqué que los deportes están habilitados pero para los tandilenses, que en esta ocasión no podía ingresar. Él fue muy amable y lo entendió". Y aclaró que "él tenía un permiso de circulación de los que se solicitan en la aplicación CuidAR. Tengo entendido que venía de un campo cerca de Maipú, no estaba en Buenos Aires". "No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió", cerró. Tevez viajó a Tandil para jugar al golf, pero no le permitieron el ingreso



