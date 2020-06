Masiva movilización contra la expropiación de Vicentin: impidieron el ingreso de los funcionarios del Gobierno

Tweet El reclamo fue en la localidad de Avellaneda, donde nació la empresa. Rechazo a la presencia del designado subinterventor, Luciano Zarich, quien se reunió con el juez que tramita la convocatoria de acreedores El reclamo fue en la localidad de Avellaneda, donde nació la empresa. Rechazo a la presencia del designado subinterventor, Luciano Zarich, quien se reunió con el juez que tramita la convocatoria de acreedores Por Juan Martín Melo Hay malestar de los vecinos de Reconquista y Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, por la decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar la empresa Vicentin. A las 18 se organizó una movilización en rechazo a la medida, que tiene la adhesión de las autoridades municipales, bajo la consigna: “Cuidemos lo Nuestro”. Además, minutos antes del mediodía llegó a Reconquista el designado subinterventor designado ayer por Alberto Fernández, Luciano Zarich, quien mantuvo una reunión con el titular del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, y donde informó al magistrado sobre las medidas que anunció ayer en conferencia de prensa el Presidente. Movilización de vecinos en contra de la expropiación de Vicentin Según informaron varios medios de la zona, durante su recorrido su Reconquista, Zarich no fue muy bien recibido por los vecinos del lugar y hasta se le habría negado el ingreso a las oficinas de Vicentin, que en el día de hoy mantuvo sus puertas cerradas. “No estamos de acuerdo en expropiar la propiedad privada. El país se ha desarrollado en base a empresas como Vicentin, y es nuestro recurso humano que ha hecho grande a la región, y nosotros tenemos que defenderlo más allá que podamos opinar igual o no en algunas cuestiones. Nosotros tenemos una sociedad diferente gracias a cientos de personas que todos los días contribuyan para que sea así, y Vicentin tiene una parte importante en esta historia", dijo hace instantes el intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, en declaraciones a medios locales. Además, el intendente comentó: “Nos gustaría ayudar a encontrar una solución a toda la problemática, y que es que la empresa pague sus deudas, pueda trabajar normalmente y que el gobierno nacional acompañe todo este proceso. La empresa ha manifestado la intención de asociarse a otro capital privado, para que en definitiva el concurso de acreedores que hoy se encuentra en marcha se pueda resolver lo antes posible y Vicentin pueda salir de esta difícil situación”. Consigna de la marcha a favor de Vicentin Por su parte, los integrantes de la Sociedad Rural de Reconquista, en un comunicado de prensa, expresaron: “No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción.Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos. Hemos advertido sobre el uso del odio, y lamentablemente tuvimos razón.No juzgamos conductas empresariales, para ellos está la justicia. Desde el punto de vista ético juzgamos lo ilícito del accionar de un Poder que se atribuye la suma del poder público.Una Nación que respete su Constitución Nacional es una República.Avasallar la constitución es nuestra desintegración como Nación”. Otra imagen de la movilización en la ciudad santafesina de Avellaneda Además, desde Confederaciones Rurales Argentinas se volvieron a manifestar en contra de la decisión del gobierno: “La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del Gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos”, manifestaron en un documento. “Cuando el Estado ha administrado en el sector privado no ha sido eficiente. No creemos que la expropiación sea la única herramienta. Las actividades y criterios de los empresarios privados y el manejo de sus empresas, tienen a la justicia como evaluadora y sancionadora de sus conductas, pero si aceptamos que el Poder Ejecutivo arremeta contra los jueces naturales, habremos convalidado la quiebra del principio republicano de la división de Poderes”, agregaron. Próximo >