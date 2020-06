La Legislatura impulsó un proyecto para declarar a Alberto Crescenti ciudadano ilustre

Tweet El médico titular del SAME encabezó los operativos tras Cromañón, la tragedia de Once y los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel, entre otros. El médico titular del SAME encabezó los operativos tras Cromañón, la tragedia de Once y los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel, entre otros. Alberto Crescenti, director del SAME, fue propuesto para ser declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, por Leandro Santoro, legislador del Frente de Todos. La oposición respaldó la iniciativa y presentaron el proyecto. “Es una de las personalidad más relevantes en la atención de emergencias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo largo de casi 30 años”, señala el documento que firmaron legisladores de diferentes partidos. También destaca que desde que lo nombraron en 1991 como directivo del servicio de emergencias “ha estado en los casos más resonantes”. Entre estos operativos que encabezó Crescenti, destacan su labor tras los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Así como en el incendio del boliche Cromañón y la tragedia en la estación de trenes de Once. Recientemente también participó del trágico incidente en una perfumería en Villa Crespo, operativo de emergencia que lideró. Por qué declarar a Alberto Crescenti ciudadano ilustre, según la legislatura porteña Por su labor en esos impactantes casos, entre otros, los legisladores expresaron: “Luego de una larga y comprometida trayectoria, que aún tiene mucho que aportar, ha logrado el agradecimiento y afecto de la ciudadanía”. La legislatura porteña también señaló que esta iniciativa es “por su trayectoria en el campo de la medicina y la emergentología. Como así por su incansable accionar para luchar por la vida en situaciones de emergencia y catástrofes dentro del ámbito de nuestra ciudad”. Del partido del Frente de Todos firmaron Leandro Santoro, Claudia Neira, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro y Lorena Pokoik. De Vamos Juntos presentaron su firma Guillermo Suárez y Claudio Romero. Y de la UCR Evolución lo hicieron Ariel Álvarez Palma y Leandro Halperin. Próximo >