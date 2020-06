Tweet La Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia estuvo en el aire de Master FM 102.1 este 9 de junio, en el día en el cual la isntitución cumplió 36 años de vida. "Me preocupa mucho la situación de los empleados municipales que perdieron las horas extras" dijo entre otras cosas. La Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia estuvo en el aire de Master FM 102.1 este 9 de junio, en el día en el cual la isntitución cumplió 36 años de vida. EL FESTEJO DE LOS 36 AÑOS "Es un festejo diferente porque estamos en medio de la pandemia" dijo Mariana recordando que el año anterior los 35 años se conmemoraron con actos, autoridades y mucho acompañamiento pero que este año no fue así. "La situación es compleja" expresó al referirse al COVID-19 para agregar "si bien en nuestro país se lo ha manejado correctamente, porque los resultadfos están a la vista. De la misma manera lo hicieron los gobernadores y aquí nuestro Intendente Javier Reynoso, en verdad tenemos que decir que ha cumplido al pie de la letra todos los protocolos que se han dictado y sin muchos. Yo estoy en todo de acuerdo en todo aunque sabemos las consecuencias en lo económico que traera esto pero la salud de las personas es lo que se ha privilegiado" COMO ESTA INSTITUCIONALMENTE EL SINDICATO "Por suerte nosotros tenemos un sindicato ordenado, hemos podido pagar todos nuestros compromisos, tenemos más de 100 comercios adheridos entre negocios y farmacias. Tenemos descuentos por planillas de sueldos que no es dinero que tiene que aportar el municipio sino que es descuento del sueldo de los empleados que se lo traslada al Sindicato y nosotros pagamos a los comercios y farmacias porque tenemos un coseguro". LAS HORAS EXTRAS QUE YA NO SE HACEN "Hasta el día de hoy estamos entregando préstamos y la gente viene desesperada a solicitarlos, los sueldos son muy bajos, tienen que pagar la luz, vienen a pedir 3 mil, 4 mil o lo que se les pueda dar. En enero de este año el municipio a un sector les saco las horas extras, luego por el tema de la pandemia todo el mundo se quedó sin horas extras y esto el personal lo tenía incorporado más allá que yo les digo siempre que el tema de las horas extras es una facultad del Intendente de dartelas o no. Ahora se encuentran los trabajadores municipales que los sueldos son muy bajos, que las horas extras no están más y que el dinero no alcanza". 2020 SIN AUMENTOS Vélez dejó bien aclarado que"Durante 2020 no hemos recibido ningún aumento, lo que recibimos en enero fue un 10% de lo que restaba del año 2019 respecto a la inflación y como nosotros habíamos acordado que se pagara. El municipio de Rivadavia para el año 2020 no nos ha otorgado absolutamente nada ni un centavo para los trabajadores municipales, así que vamos a pedir a través de notas al Ejecutivo poder comenzar a hablar sobre este tema porque ya pasamos mitad de año y no tenemos ni noticias de aumentos". TRIPARTITA "Hemos pasado notas a través de WhatsApp y no hemos tenido respuestas" dijo Mariana sobre una posible reunión con el Intendente. "Aunque sea a través del uso de la tecnología trataremos de hacer una reunión de tripartita y que el Intendente nos de su posición de que es lo que puede hacer y cual es la situación del municipio". En otra parte de la nota con el periodista Ricardo Novo, Veléz cuenta que IOMA esta funcionando muy mal y que el Sindicato a través del coseguro a cubierto esos medicamentos de quienes son afiliados ya que la obra social no lo hacía. "Así mismo estudios que antes cubría en un 100% IOMA ya no lo hace y la gente viene desesperada a decirnos que no les cubre y nosotros cubrimos esos gastos" COVID Y EL PERSONAL DE SALUD DE RIVADAVIA "Me preocupa mucho el personal porque a veces no se tiene en consideración la labor que hacen. Acá se nos llega a enfermar el personal y nosotros nos quedamos sin personal. Si se enferman personal de salud quien los va a cuidar ?" pregunta Mariana agregando que entre los inconvenientes que hay se encuentran el personal con enfermedades crónicas que no va a trabajar como quienes están enbarazadas. "Los médicos que venían de afuera a prestar atención ya no vienen como por ejemplo el otorrino de Villegas, solamente los casos de urgencia van a hacerse un estudio a Trenque Lauquen o Bahia Blanca. Quiero agradecer a todo el personal de salud, desde el que limpia las galerías en el Hospital, en el CIC, en las delegaciones, a todo el personal nuestro reconocimiento y agradecimiento porque de verdad son ellos quienes están en la primera línea de batalla; a las enfermeras, las que cocinan, las que trabajan en el lavadero, a todos". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >