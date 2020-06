Detuvieron a un DJ con 300 mil dólares durante un operativo en la Ruta 9

Tweet El hombre manifestó que el monto era producto de una operación inmobiliaria en Rosario pero ante la sospecha de su procedencia lo arrestaron. Fue acusado de "Lavado de activos". El hombre manifestó que el monto era producto de una operación inmobiliaria en Rosario pero ante la sospecha de su procedencia lo arrestaron. Fue acusado de "Lavado de activos". Un hombre que se presentó como DJ y organizador de eventos, abordo de un BMW, no pudo justificar por qué llevaba 299.800 dólares y fue detenido. El hombre dijo que el monto era producto de una operación inmobiliaria en Rosario. La Justicia Federal secuestró el dinero para determinar si se trata de dinero declarado. Según contó Paulo Kablan en C5N, la Policía Vial y fuerzas de toda la zona participaron este lunes de un megaoperativo en el km 237 de la Ruta 9 a la altura de San Nicolás en el que secuestraron casi 300 mil dólares que transportaba un conductor en un auto de alta gama. Según los efectivos, el conductor, identificado como Santiago Fernández Sáez, se puso visiblemente nervioso. "Enseguida dijo que la plata se la había dado una mujer en Rosario para llevarla a Capital", indicaron desde el lugar donde se realizó el procedimiento. Al no poder justificar la procedencia ni el destino, la consulta al Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás tuvo respuesta inmediata cuando se dispuso la retención y fiscalización del dinero, el secuestro del auto y la detención del hombre en el Barrio El Encuentro de la ciudad de Benavídez quien refirió que se dedica a la organización de eventos en los que se desempeña como DJ. "Enseguida dijo que la plata se la había dado una mujer en Rosario para llevarla a Capital", indicaron desde el lugar donde se realizó el procedimiento. Al no poder justificar la procedencia ni el destino, el Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás dispuso la retención y fiscalización del dinero, el secuestro del auto y la detención del hombre, quien vive en el Barrio El Encuentro de la ciudad de Benavídez. Quedó alojado a la espera de una resolución judicial puesto que está acusado de "Lavado de activos". Dos semanas atrás un operativo de similares características confiscaban casi 100.000 dólares y más de 9 millones de pesos, que aún no fueron devueltos a una ciudadana china que dijo que los había enviado para concretar una operación inmobiliaria en Nordelta. Curiosamente también se trataba de un BMW que fue interceptado por los agentes que mantienen rigurosos controles de circulación por la pandemia de COVID-19. Próximo >