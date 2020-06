Susan Sarandon: La rebelde de hoy y de siempre

Tweet Ella es una mujer fuerte, decidida, peleadora por las causas justas, invariablemente una mujer de principios. Susan Abigail Tomalin - de nombre artístico Susan Sarandon- , nació en el mes de octubre un día 4 de 1946 en la gran manzana, la ciudad de Nueva York. Hija mayor de nueve hermanos, del matrimonio entre Philip Tomalin y Leonora Marie Criscione. Ella es una mujer fuerte, decidida, peleadora por las causas justas, invariablemente una mujer de principios. Susan Abigail Tomalin - de nombre artístico Susan Sarandon- , nació en el mes de octubre un día 4 de 1946 en la gran manzana, la ciudad de Nueva York. Hija mayor de nueve hermanos, del matrimonio entre Philip Tomalin y Leonora Marie Criscione. En el 67 se casa con Chris Sarandon, de allí su nombre artístico y se divorcia en 1979. Posteriormente forma pareja con Tim Robbins hasta el año 2009. Tiene tres hijos. Ganadora de innumerables premios de cine, televisión y teatro, actriz y productora, es una de las estrellas más icónicas de Hollywood. Desde hace más de 10 años es Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, forma parte de Heifer Internacional, organización que dona animales de granja a familias que los necesiten para trabajar. En 2010 Susan Sarandon fue nombrada embajadora de la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Es una militante de la vida y la justicia. Es una activista política muy reconocida, y haya apoyado las campañas presidenciales de Ralph Nader en el 2000 y de Barack Obama. ​En 2011 se unió a la causa de los indignados el “ Occupy Wall Street”, creado como consecuencia de la crisis económica de 2008-2011. convertidor instagram mp4 Susan también se ha unido a Instagram con el usuario “susansarandon”, donde cuenta con 1.500.000 seguidores. Allí ha subido recientemente un video de su hijo Jack Herny Robbins saludándolo por su cumpleaños, que es posible descargar de Instagram con un En su haber, como no podría ser de otra manera, existen varios arrestos, el marzo de 1999 durante una protesta en Nueva York, y más recientemente en 2018 por ingresar a un edificio del Senado en una protesta contra la política migratoria del actual presidente de los EEUU, Donald Trump. Siempre vivaz y observadora, se ocupa de dejar siempre claro su posición política de la vida y de su posición partidaria. No le tiene miedo a nada, o por lo menos es lo que deja entrever. Firme en sus convicciones que nunca ha abandonado a lo largo de su vida. Su más representativo trabajo sin dudas alguna ha sido en la película “Thelma y Louise”, Louise Shawers su personaje como el de su compañera, Geena Davis, han marcado época y son considerados símbolos feministas en contra del pensamiento instaurado del patriarcado. el personaje de Louise muy interesante porque no era muy brillante, era una mujer común que tenía que intentar seguir por el buen camino a pesar de sus heridas, lo que le permitía conducir la historia tanto en el sentido propio como en el figurado. Para todas aquellas que no vieron la película la recomiendo, como clásico es imposible dejar de ver!! Próximo >