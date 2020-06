Sergio Berni: “Se acabó la solidaridad entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires”

Tweet El ministro de Seguridad bonaerense criticó con dureza la “flexibilización” en el control de las autoridades porteñas, que permitieron el lunes una afluencia masiva de runners en diferentes parques y espacios públicos. “Tuve que ir a verlo, parecía una maratón”, dijo El ministro de Seguridad bonaerense criticó con dureza la “flexibilización” en el control de las autoridades porteñas, que permitieron el lunes una afluencia masiva de runners en diferentes parques y espacios públicos. “Tuve que ir a verlo, parecía una maratón”, dijo Las imágenes de la masiva afluencia de runners en los barrios de Palermo y Villa Crespo del lunes por la noche tensionaron aún más las relaciones entre la Ciudad de Buenos Aires y su provincia homónima. Por eso, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, fiel a su estilo, mostró su malhumor con las medidas adoptadas por las autoridades porteñas y la actitud con sus vecinos. “Yo fui a ver lo que estaba pasando porque no lo podía creer. Parecía una maratón. La verdad que no lo podía creer”, reflexionó el titular de la cartera de Seguridad de la provincia durante una entrevista con el canal TN. Berni advirtió que la flexibilidad de acción que permitió el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a los vecinos porteños durante el lunes dinamitó el vínculo de solidaridad entre las dos zonas más afectadas por la pandemia del coronavirus en todo el país. “Lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es una caja de resonancia en la Provincia de Buenos Aires, amplificado en 1.700 veces por la superficie y la cantidad demográfica. Cada acción que se toma en la Ciudad, repercute para bien o para mal en la Provincia”, afirmó. Y sentenció: “Me parece que lo que se acabó fue la solidaridad. En la provincia estamos en una situación muy delicada, en una provincia que concentra casi el 60% de la pobreza del país, que tiene más de 1.800 o 2.000 asentamientos, donde las cuestiones habitacionales no son la misma situación que en la Capital Federal, por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer es mucho más grande” Berni destacó que, hasta ahora, el accionar nacional frente a la pandemia de Covid-19 en la Argentina fue el correcto y comparó el caso nacional respecto a los presentes que viven países vecinos como Chile, Brasil o incluso Uruguay. Sin embargo, advirtió que si no se redoblan los esfuerzos para intentar seguir conteniendo la cadena de contagios, el desenlace puede ser muy adverso. “Esta flexibilidad repercute en la cadena de contagio. Lo que vimos era totalmente predecible. Se hizo igual y obviamente va a traer sus consecuencias. ¿Por qué no debería haber contagios? Si se rompió todo tipo de normas y convivencias. Medidas de protección individual, la gente de a grupos (...) El desastre del lunes ya está hecho. El daño ya está hecho”. Durante los primeros meses de la cuarentena, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta mantuvieron un accionar en conjunto respecto a las medidas de prevención ante la pandemia del coronavirus Hasta el momento, tanto la Ciudad de Buenos Aires como la provincia fueron, por diferencia, las dos zonas más afectadas por la pandemia del coronavirus. De acuerdo al reporte emitido por el Ministerio de Salud nacional el martes por la noche, la Capital acumula 11.965 casos positivos de contagios, mientras que la provincia ya registró 9.590. Entre ambas, concentran más del 90% de todos los positivos del país. “Acá no tiene que ver con cuestiones de carácter epidemiológico sino con la solidaridad con una provincia que es vecina y con la que compartimos gran parte de la actividad comercial, económica y productiva", aseguró Berni, y criticó: “Creo que hay que ser muy solidario, me parece que hubo una gran falta de solidaridad”. La masiva afluencia de runners a los parques porteños del lunes provocó que tuvieran que implementarse nuevas medidas de seguridad de un día para otro en la Ciudad Las imágenes del lunes en zonas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, como los Bosques de Palermo, el Parque Centenario o el Parque Chacabuco causaron estupor: miles de corredores y “caminantes” acudieron a los espacios verdes para realizar actividad física, luego de que se los habilitara en el último comunicado oficial. En las imágenes se pudo percibir la transgresión de todas las medidas de seguridad mínimas para intentar evitar los contagios de Covid-19. Muchos runners salieron sin barbijo y los dos metros de distancia entre unos y otros representaron una simple utopía. De tal manera, en el transcurso del martes, el Gobierno porteño tomó nota del desborde ocurrido el día anterior y resolvió ajustar ciertas medidas de seguridad. El ministro de Seguridad porteño, Fernán Quirós "Ayer (lunes) fue el primer día, la gente tenía una necesidad imperiosa de salir. Necesitamos apostar a la salud integral de la ciudadanía, de una manera cuidada. Queremos mejorar, reconstruir esta política, de una manera más segura. Para el día de hoy vamos a ampliar los lugares, en los ocho grandes centros urbanos, ampliar los espacios físicos, peatonales, las avenidas ligadas a esos lugares”, aseguró el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, el martes. De tal manera, se resolvió la interrupción del tránsito vehicular en las zonas aledañas a los principales parques de la ciudad entre las 19.30 y las 22, para que los corredores puedan disponer de un área de 14 km para hacer la actividad y así asegurar el distanciamiento social requerido para evitar contagios.