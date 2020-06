Advierten que si no se disminuye la circulación, “en un mes se ocuparán los hospitales de campaña en la Provincia”

Tweet Lo confirmó el Jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, quien expuso las proyecciones que maneja el Gobierno provincial a partir de las flexibilizaciones de mediados de mayo. Además, consideró que le contestó a los infectólogos sobre las salidas recreativas: “no tienen en cuenta la política sanitaria”. Lo confirmó el Jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense, Enio García, quien expuso las proyecciones que maneja el Gobierno provincial a partir de las flexibilizaciones de mediados de mayo. Además, consideró que le contestó a los infectólogos sobre las salidas recreativas: “no tienen en cuenta la política sanitaria”. La flexibilización de la cuarentena trajo consigo el debate sobre cuánto liberar sin poner en riesgo los resultados sanitarios obtenidos en 80 días de aislamiento. Enio García, Jefe de Asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, expuso las proyecciones oficiales que no son demasiado optimistas: “entre 30 y 40 días, si se sigue este ritmo, vamos a tener las terapias llenas y necesitar las camas de campaña”, dijo. “A partir del 16 de mayo”, precisó, “cuando empezó una suerte de flexibilización de autorizar más actividades comerciales, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, vimos un aumento de casos que fue de 70 a 100 y 200 casos por día, porque el virus circula con la gente que empieza a moverse más y el virus contagia más personas”. Por eso, en línea con lo manifestado por el propio gobernador Axel Kicillof que se niega a abrir la cuarentena, aseguró: “Si no se toman medidas para disminuir la circulación de gente, todos los días vamos a tener un record”, y siguió: “Eso es así, tenemos ejemplos de lo que pasó en Europa. Es difícil porque depende de la velocidad de transmisión, el problema es que es muy contagiosa la enfermedad, no es por la gravedad de los casos solamente, porque el 80% son afecciones respiratorias leves como si fuese un resfrío”. Sin embargo, remarcó que “el 20% de los casos sí demanda atención de servicios de salud, entonces eso genera el problema de la saturación de los servicios de salud, que genera una situación desesperante de necesitar camas”, y agregó: “Hoy estamos en 40, 44% en promedio la ocupación de las camas de terapia. Lo que vemos es que si empezamos a pasar el 60% nos empezamos a preocupar”. “Estamos trabajando con algunas proyecciones que marcan que, en 30 y 40 días, si se sigue este ritmo vamos a tener las terapias llenas y necesitar las camas de campaña”, advirtió. En este punto, le contestó a la infectóloga González Ayala quien es parte del comité de expertos que asesora al Gobierno de la provincia de Buenos Aires quien, en coincidencia con el equipo nacional sostuvo que se puede tener un poco de recreación. “Lo ven como médicos, y no tienen en cuenta la política sanitaria”, dijo. “Ellos son personas con mucha experiencia en los temas de infecciones, de epidemias, me parece que cuando plantean ese tipo de cosas, lo hacen desde una mirada médica, y nosotros lo tenemos que ver desde una perspectiva epidemiológica, más integral”, dijo y siguió: “en teoría, está perfecto y es recomendable que salgamos a hacer ejercicio, pero no hay discusión sobre eso, la cuestión es la responsabilidad individual, y eso es un tem Próximo >