Viaje a la intimidad de Scocco: las razones de su salida de River y la charla final con Gallardo

Tweet El delantero anunció su alejamiento del Millonario después de comunicárselo al Muñeco. Está a horas de firmar en Newell’s El delantero anunció su alejamiento del Millonario después de comunicárselo al Muñeco. Está a horas de firmar en Newell’s La cuarentena le sirvió a Ignacio Scocco para deshojar la margarita en su Hughes natal. Al delantero no le dejaron de sonar las notificaciones en su celular: de un lado los de River tratando de convencerlo de que renovara el contrato que vencerá el próximo 30 de junio; del otro los de Newell’s, con Maxi Rodríguez a la cabeza, augurándole un mejor presente futbolístico y cierre de su carrera en Rosario. Y finalmente Nacho decidió. Se había informado que el 32 iba a confirmar su determinación en mayo, mes en el que cumplió 35 años, pero el receso originado por la pandemia del COVID-19 llevó a estirar el tiempo de reflexión y, por ende, la decisión final. Lo que siempre tuvo claro Scocco era que el primero en enterarse de qué le depararía el futuro iba a ser Marcelo Gallardo. El Muñeco ya había deslizado hasta públicamente que no veía con seguridad la continuidad del atacante. Por eso tal vez no se haya sorprendido tanto. Aunque sin lugar a dudas esto le generará un dolor de cabeza para afrontar lo que resta de 2020 y 2021, cuando la pelota vuelva a rodar en el césped doméstico e internacional (se especula con las posibles partidas de Lucas Pratto y Rafael Santos Borré). Uno de los motivos principales del adiós de Nacho en el Millonario es la poca cantidad de minutos que sumó en el último tiempo. Él había sufrido una lesión muscular que lo marginó de la definición del 2018 e inclusive lo sacó de la final de Libertadores en Madrid ante Boca. Se sometió a un plan alimentario especial y hasta se hizo tratar en Europa para retomar su mejor versión física y futbolística. Paulatinamente regresó, aunque recién en el segundo semestre del año pasado estuvo a tope. Nacho Scocco habló con Gallardo anoche y le comunicó la decisión de no seguir en River Para ese entonces el entrenador consideraba como dupla de ataque titular la conformada por Santos Borré y Matías Suárez, por lo que Scocco pasó a ser alternativa y tuvo que demostrar mucho en poco tiempo, saltando desde el banco. Hay un dato contundente: en el último año y medio disputó solamente dos partidos completos (contra Arsenal en Sarandí y ante Central Córdoba en Santiago del Estero por Superliga). Y apenas gozó de titularidad en un puñado de cotejos en este período de. El atacante que también vistió las camisetas de Pumas y Toluca en México, AEK Atenas en Grecia, Al Ain en Emiratos Árabes Unidos, Inter de Porto Alegre en Brasil y Sunderland en Inglaterra, está posiblemente en uno de sus mejores momentos físicos de su carrera y tiene la ilusión de exprimir esta cualidad al máximo. Su entorno asegura que le quedan dos o tres años compitiendo al nivel de élite. Newell’s, su casa futbolística, le cae como anillo al dedo en este momento de su trayectoria. Y este es otro de los motivos que lo llevaron a Scocco a alejarse de Núñez: firmará en la Lepra y se retirará con la camiseta rojinegra. Él nunca renegó de sus orígenes y sentimiento por el equipo que lo vio nacer (se tatuó el estadio Marcelo Bielsa en uno de sus gemelos con la frase “El Corazón Manda”), incluso en el momento en que cambió de camiseta y tal vez haya sentido un destrato de esa parte. Restará acordar lo económico y realizar la presentación formal para darle rienda suelta al cuarto ciclo suyo en el club. Frank Darío Kudelka le levantó el pulgar a la directiva del Parque Independencia no bien se instaló el rumor de su posible regreso. Con Maximiliano Rodríguez y Sebastián Palacios pueden llegar a armar un trío que dé que hablar. Lucas Albertengo y Rodrigo Salinas no terminaron de aprovechar las oportunidades en Newell’s y probablemente no continúen. La otra alternativa potable en la ofensiva leprosa es Luis Leal, quien le convirtió a River en el último cruce en el Coloso Marcelo Bielsa en el que también Scocco anotó su nombre en el marcador. Nacho fue campeón en Newell's en 2004 y 2013 La expectativa fue total desde la primera hora de la mañana de ayer, pero el llamado de Scocco a Gallardo recién fue en la tarde noche. Hubo palabras de agradecimiento y un breve repaso de lo que fueron los tres años del futbolista en el Millonario, donde consiguió 5 títulos: la Copa Argentina 2016/2017, la Supercopa Argentina 2017, la Copa Libertadores 2018, la Copa Argentina 2018/2019 y la Recopa Sudamericana 2019. A nivel personal dejó un grato recuerdo en el público riverplatense por sus goles de enorme factura y estética, como las apiladas que ensayó en un partido contra Olimpo y en otro contra Central Córdoba de Santiago del Estero (ambos en el Monumental). Además fue la figura de la histórica remontada 8-0 contra Jorge Wilstermann (convirtió 5 goles) luego del 0-3 en la ida en Bolivia. Y en los Superclásicos dejó su huella con el tanto que selló el 2-0 en la Supercopa jugada en Mendoza y con un bombazo en la Bombonera por la Superliga 2018/2019. Cosechó 38 gritos en 90 partidos y quedó como el segundo máximo artillero de la era Gallardo. El Muñeco no montó una estrategia de convencimiento, sino que lo dejó ir. Le reconoció todos sus esfuerzos y goles. Le agradeció como entrenador y también como hincha. Nacho hizo lo mismo desde su lugar. La cuarentena les dejará pendiente fundirse en un abrazo para sellar una relación de respeto y cordialidad pese al choque de intereses deportivos y personales. En el futuro inmediato Scocco buscará inflar redes en el Coloso mientras, al unísono, cultiva conocimientos como dirigente siendo presidente del Hughes Football Club.