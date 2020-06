Tweet Dos de las integrantes de Caritas Parroquial América, Adriana García y Marat Garelli pasaron por los microfonos de Master FM 102.1 y en la radio del Grupo Master contaron de que forma se va a realizar la colecta "Más por Menos" el próximo sábado 13. Marta y Adriana comentaron sobre la colecta "Va a ser diferente por la pandemia, no vamos a salir a la calle solo vamos a recibir donaciones en nuestra sede el sábado 13 de 10 de la mañana a las 14 horas. Pueden donar frazadas, camperas, estufas, mercadería en general. El que quiera donar dinero va a h aber una alcancía en la sede y sino le pasamos el CBU nuestro para que pueda hacer un deposíto o transferencia en nuestra cuenta". "No pedímos algo especifico ni un monto de dinero solo lo que la gente pueda donar" dicen las mujeres. "Se ha acrecentado en Caritas el pedido de abrigos, colchones, frazadas y artículo de calefacción. Porque recibe mucho del gobierno nacional, provincial, local y desde lo social así que cuando van apoyamos con la mercadería . Estamos ayudando a las familias más numerosas, a lo que no les alcanza. Tenemos fijos 15 o 20 abuelos todos los meses que les llevamos mercadería" cuanta Adriana. "Al principio no podíamos ir a Caritas pero ahora tomando todas las precauciones y respetando un protocolo atendemos" expresa Marta agregando que "armamos un bolsón de acuerdo a la mercadería que tenemos, siempre con productos secos porque tiene durabilidad, leche en polvo o larga vida que tiene másm duración y además con artículos de limpieza". A modo de agradecimiento Adriana Garcia cuenta "también recibimos muchas donaciones de gente de la comunidad , estamos muy agradecidos, ellos se acercaron a nosotros para decir que querían donar un dinero para comprar mercadería. Nuestra comunidad es muy solidaria, y este fin de semana lo van a seguir siendo porque siempre que necesitamos algo estan al pie del cañon. Nosotros somos el puente entre la comunidad y la gente que más necesita. Así que agradecemos infinitamente a toda nuestra comunidad". PARA TENER EN CUENTA Sábado 13 de 10:00 a 14:00 horas la colecta se realiza en la sede de Caritas en calle Colón pegado a Capilla San Francisco de Asís. Se puede donar mercadería, abrigos, frazadas, estufas, salamandras, colchones y dinero en efectivo en la alcancía o a través del CBU de la entidad. Si hay gente que no pueda llegar hasta Caritas se puede comunicar al celular 2392631575 y las integrantes de la institución llegarán al domicilio a buscar la donación. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >