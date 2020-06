¿Hay chances reales de volver a la fase 1 de la cuarentena?

Tweet La infectóloga Laura Barcan de la SADI señaló que "hay muchos países en los que se avanza y se retrocede" con las medidas, según lo que vaya sucediendo. La infectóloga Laura Barcan de la SADI señaló que "hay muchos países en los que se avanza y se retrocede" con las medidas, según lo que vaya sucediendo. El presidente Alberto Fernández reconoció esta mañana en declaraciones a Radio 10 que la velocidad de contagio del coronavirus “es la más alta” desde que la enfermedad llegó al país y dejó una frase que encendió alarmas y debates: “Deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”. Más allá de los runrunes que causó esa declaración, Fernández dejó en claro que por ahora no se adoptará esa decisión “porque hay muchos sectores que tienen ansiedades legítimas y piden terminar con el confinamiento”. “Piensen que la Ciudad de Buenos Aires tiene tantos casos como la provincia de Buenos Aires, con la diferencia que la provincia de Buenos Aires tiene el triple de habitantes. Eso es una pauta de lo que nos está pasando. Los porteños creemos que esto quedó circunscripto a los barrios más humildes y esto no es así. El 70% del virus está circulando por Caballito, por Palermo, por Recoleta”, agregó. En tanto, Laura Barcan, médica infectóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), analizó las expresiones del Presidente y señaló a DIB que “el aumento de casos era obvio, aunque el hecho de que el número sea más de mil asusta un poquito, pero es un aumento que sigue siendo gradual y que está sobre todo muy localizado en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Barcan añadió que “no sé si lo que dijo el Presidente respecto de volver a la fase 1 de la cuarentena fue algo para que la gente pueda tomar conciencia y se cuide o si realmente lo está pensando”. La especialista agregó que, lo cierto, es que “hay muchos lugares del mundo en que se avanza y se retrocede, depende lo que vaya sucediendo”. Barcan destacó los operativos como el Detectar, “que significa la vigilancia activa, ya que ir a detectar los casos a los barrios no solo humildes sino a barrios en general es una muy buena práctica que no permite que se nos escapen casos leves que por ahí pueden estar contagiando a otros, y eso es causa parcial del aumento de número de casos”. Llegó para quedarse La fase 1 de la cuarentena fue la más estricta. Se inició el 20 de marzo e implicó que los comercios estén cerrados y solo pudieran transitar los trabajadores de un listado determinado de los considerados servicios esenciales. Especialistas citados por el diario La Nación señalaron sus puntos de vista respecto a la posibilidad de volver a ese estadio de la cuarentena menos flexible. Según el matemático de la UBA, Guillermo Durán, “si no se avanza con una presión fuerte sobre el rastreo, esto se dispara”. “Por lo que se lee en las redes, hay gente que no se está aislando. Todo es entendible, pero la situación se puede descontrolar. Estamos un par de semanas atrás de Chile en el mismo camino. Tenemos que evitarlo”, explicó al portal del matutino. Por su parte, Pedro Cahn, miembro del comité asesor de Presidencia y defensor del aislamiento, quien desde el comienzo ha afirmado que la cuarentena “llegó para quedarse”, dijo que para mantener un crecimiento de casos sin que se disparen hay que poner “un pie en el acelerador y otro en el freno”. (DIB) AR Próximo >