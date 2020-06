Villegas: Se agudiza el conflicto en Clínica Modelo

Tweet Rumor a voces de una grieta que ya lleva varios años y ensombrece un centro de salud de excelencia, soñado y desarrollado por un grupo de médicos villeguenses, algunos de los cuales siguen allí, intentando una salida a la crisis. Rumor a voces de una grieta que ya lleva varios años y ensombrece un centro de salud de excelencia, soñado y desarrollado por un grupo de médicos villeguenses, algunos de los cuales siguen allí, intentando una salida a la crisis. Una de las noticias del día fue la denuncia de una empleada con más de 30 años en el lugar. En concreto apuntó contra la administración denunciando en la Comisaría de la Mujer por «Hostigamiento, Acoso laboral y Violencia Psicológica». Es una capítulo más de una larga historia de desencuentros entre los distintos estamentos de la clínica, que parece no poder escapar a la crisis económica, mientras -una vez más- se rumorea su venta. La empleada que formuló la denuncia precisó que cuando concurrió a trabajar se le ordenó hacerlo en un lugar muy pequeño y sin las condiciones adecuadas para realizar su tarea. El mar de fondo del presente económico y financiero de Clínica Modelo afecta también las relaciones de los responsables de la conducción, hacia el personal y entre ellos. Ya nada es como fue. Prueba de eso es que algunos de los médicos y accionistas salieron a respaldar a la empleada y no a su compañero de la mesa de conducción. También estuvieron algunos de los pares de la mujer. No todos. Serían unos 7 sobre un total de 35. Los restantes estarían cercanos a la conducción. La grieta, presente. «Se recibió denuncia por la Ley 26485 (Ley de Protección Integral Para Prevenir, Sancionar, Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) con intervención del juzgado de paz local a cargo de la doctora Natalia Nora Sebelli. La denuncia fue agresiones verbales y hostigamiento laboral por parte de un directivo de la clínica específicamente. Aguardamos directivas y medidas de protección para con la denunciante», informaron sobriamente desde la Comisaría de la Mujer. No está claro el futuro ni la continuidad de Clínica Modelo. Un emprendimiento local, de médicos locales, de vecinos que soñaron y plasmaron un centro asistencial que fue modelo. Todo parece indicar que el camino judicial se irá pronunciando y que una demanda será respondida con otras. Dicen que todos quieren vender, pero se diferencian en el cómo. La salida no se avizora. Vía: Actualidad Próximo >