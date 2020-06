El Senado aprobó por unanimidad la Ley de Educación a Distancia

Tweet El Senado de la Nación aprobópor unanimidad y convirtió en ley el proyecto sobre Educación a Distancia que permite las clases mediante videoconferencia para los alumnos. El Senado de la Nación aprobópor unanimidad y convirtió en ley el proyecto sobre Educación a Distancia que permite las clases mediante videoconferencia para los alumnos. A continuación, y sin la presencia de la oposición, que se retiró del recinto, la Cámara alta debatirá la ley de Alquileres y la de Sociedades por Acciones Simplificadas. Educación a distancia Para la primera ley que abordan los senadores, la de educación a distancia, se anotaron 21 oradores en la apertura de la videoconferencia, en la que hay 68 senadores conectados en forma remota y cuatro en el recinto junto a Fernández de Kirchner. Esta propuesta, que busca regular la modalidad de enseñanza a distancia implementada desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus, en marzo pasado, contará con el apoyo de la oposición, según adelantaron fuentes de la bancada de Juntos por el Cambio. Aunque también apoya la normativa, el bloque que conduce Luis Naidenoff se opone, en cambio, al tratamiento de la ley de alquileres con el argumento de que no estaba contemplada en el decreto de convocatoria a sesiones virtuales. En la apertura del debate, los senadores acordaron avanzar, no obstante, con el tratamiento de la regulación de la educación a distancia, sobre la que no existen desacuerdos. En representación del Frente de Todos, la senadora del Frente de Todos por San Juan Cristina López Valverde explicó que lo que se busca con esta iniciativa es "darle un marco legal a las decisiones que se ha visto en la obligación de tomar el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en el marco de la pandemia". "Con esta ley se refuerza el derecho a la educación individual y social", sostuvo la legisladora del oficialismo y remarcó la característica de "excepcionalidad" que tiene esta modalidad de enseñanza al señalar que "la educación presencial es irreemplazable". "Espero que pronto podamos volver a las aulas y que volvamos más sabios, porque estas experiencias tan fuertes, como la que hoy vivimos con la pandemia, no pueden ser en vano. Nos enriquece tomar conciencia de estas cosas", reflexiona la senadora López Valverde — Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 11, 2020 Por Cambiemos, Silvia Giacoppo (Jujuy) expresó que la propuesta "es necesaria" porque "garantiza continuidad al derecho a la educación", y señaló que "se debe garantizar el efectivo cumplimiento para los más vulnerables para que esto no sea solo un canto de sirena". Por Cambiemos, Silvia Giacoppo (Jujuy) expresó que la propuesta "es necesaria" porque "garantiza continuidad al derecho a la educación", y señaló que "se debe garantizar el efectivo cumplimiento para los más vulnerables para que esto no sea solo un canto de sirena". La nueva normativa de educación a distancia establece como "una excepcionalidad" a la modalidad de enseñanza en situaciones de emergencia. Deberá contar con una declaración previa del Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación o con la jurisdicción según corresponda, cuando la escolaridad presencial sea inviable, en caso de epidemias, pandemias, catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los establecimientos educativos. En el marco de esta excepcionalidad, deberán adoptarse disposiciones para la reorganización pedagógica e institucional del régimen académico y de la capacitación docente. Asimismo, deberá atenderse la provisión de recursos tecnológicos y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad y la adopción de condiciones de salud y seguridad en el trabajo. Temario La oposición reclamó que se quite del temario de la sesión que se llevaba a cabo esta tarde un proyecto de ley presentado por el oficialismo porque no está vinculado con la emergencia por la pandemia de coronavirus y amenazaba con retirarse del recinto. Así lo hizo saber la senadora de Juntos por el Cambio por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, quien planteó una "cuestión de privilegio" contra la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner; y el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans. "Se pretende hoy aprobar la norma sobre las Sociedad por Acciones Simplificadas que no tiene nada que ver con el Covid19, y anular así la posibilidad de dar y trabajo a los argentinos de manera transparente", agrega @laurmachado — Senado Argentina (@SenadoArgentina) June 11, 2020 Además, los presidentes de los bloques de la oposición elevaron una carta a la vicepresidenta de la en la que hablan de "romper el indispensable marco de confianza" entre las fuerzas políticas. Además, los presidentes de los bloques de la oposición elevaron una carta a la vicepresidenta de la en la que hablan de "romper el indispensable marco de confianza" entre las fuerzas políticas. Rodríguez Machado, quien habló en nombre del resto de los bloques opositores, manifestó el desacuerdo con la propuesta de debatir un proyecto de ley que suspende por 180 días la constitución de las llamadas Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), porque "se afectó el reglamento interno de la Cámara". "Esta situación afecta la representatividad de mi provincia y la del resto de los senadores. Es una cuestión de privilegio que va en contra de la Presidencia de esta Cámara y del presidente del bloque oficialista, José Mayans", dijo Rodríguez Machado. La legisladora recordó que el decreto de convocatoria a sesiones virtuales, aprobado por todas las bancadas y firmado por Fernández de Kirchner, implicaba que "los temas a tratar en las reuniones virtuales de sesión de la Cámara mientras dure esta situación de cuarentena, tienen solo que ver con temas relacionados con la pandemia de coronavirus". "Además de existir abundante documentación que respalda esta cuestión de privilegio, existe la palabra de los legisladores nacionales. Si nosotros no respetamos las normas que nos damos, qué podemos pedirle al resto de las instituciones. Tenemos que dar el ejemplo y cumplir las reglamentaciones que se aprobaron en el cuerpo", exigió. La senadora cordobesa reclamó, entonces, que el oficialismo levante del temario la ley de SAS presentada por el senador oficialista por Neuquén, Oscar Parrilli. Para la legisladora, el proyecto "no solo no tiene nada que ver con la pandemia, sino que hace un daño enorme al suspender la inscripción de sociedades que dan trabajo a los argentinos". Los legisladores de la oposición se mantendrán en sus bancas, sin embargo, para debatir el proyecto de Ley sobre Educación a Distancia. No obstante, tienen decidido levantarse una vez que se vote esa iniciativa ya que ninguno de ellos se anotó en la lista de oradores para debatir los otros dos expedientes incluidos en la sesión: la mencionada Ley de SAS y la Ley de Alquileres, que ya cuenta con sanción de Diputados. Previamente, el interbloque de Juntos por el Cambio difundió una nota enviada a la vicepresidenta de la Nación en la que se argumenta que en el acuerdo alcanzado para sesionar de manera virtual "se ha habilitado de manera transitoria la posibilidad de las sesiones virtuales remotas en las condiciones de excepcionales de la norma, solo para ser tratados aquellas leyes que requiera el Poder Ejecutivo Nacional y aquellas iniciativas que a criterio del H. Congreso de la Nación sean necesarias para combatir el Covid-19". El texto que lleva la firma de los presidentes de los bloques del radicalismo, Luis Naidenoff; de PRO, Humberto Schiavoni, y del interbloque Parlamentario Federal, Juan Carlos Romero, acusa al oficialismo de "romper el indispensable marco de confianza requerido entre las partes para poder sesionar". "Así, se ha vulnerado una norma interna y se han incumplido los acuerdos políticos que le dieran origen. Tal la gravedad de la situación que en esta sesión se está reiterando", finaliza la misiva enviada a Fernández de Kirchner. "Todos los temas están atravesados por la pandemia", afirma el oficialismo en el Senado En representación del bloque del Frente de Todos, el senador Alfredo Luenzo empleó su discurso para responder los cuestionamientos del interbloque de Juntos por el Cambio por incluir en el temario temas no relacionados con la emergencia sanitaria. "Este cuerpo sesionó sólo en siete oportunidades durante 2019, dos sobre tablas y cuatro especiales con temas que le interesaban solo al Poder Ejecutivo", recordó Luenzo al cuestionar la modalidad de trabajo del Senado durante el último año de gobierno de Mauricio Macri. "Lo que nosotros buscamos es un ordenamiento y aplicar el sentido común. No nos podemos ajustar solo a algunas cuestiones porque en el marco de esta pandemia todos los temas están atravesados", remarcó. El senador por Chubut cuestionó luego que sea el espacio de Cambiemos el que critique, al sostener que "son los mismos que avalaron que se colocaran jueces por decreto". "No nos negamos a discutir ningún tema, no pueden decir lo mismo los que gobernaron los últimos cuatro años, los que colocaban jueces por decreto", añadió. Luenzo respondió así cuestionamientos de opositores como la senadora radical por Tucumán, Silvia Elías de Pérez, quien en su discurso durante la sesión le pidió al oficialismo "no tenerle miedo al disenso y cumplir con el reglamento". "Solo hay que temerle a los conductores a sola firma y a eso lo combatimos desde siempre", declaró la legisladora al rechazar la decisión del Frente de Todos de incluir en el temario temas ajenos a la pandemia, como la ley de alquileres y la normativa sobre sociedades simplificadas. Varios senadores de la oposición adelantaron esta tarde que no acompañarían la votación de estas últimas dos cuestiones.