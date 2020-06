La policía alerta por nuevos hechos del Cuento del Tío

Tweet A raíz de recientes hechos con la modalidad "Cuento del tío" acaecidos recientemente en nuestra ciudad, la Comisaria de América a cargo del Comisario Gastón Orellano recuerda a los vecinos de Rivadavia, que no se dejen engañar por llamados telefónicos que dicen proceder de ANSES. A raíz de recientes hechos con la modalidad "Cuento del tío" acaecidos recientemente en nuestra ciudad, la Comisaria de América a cargo del Comisario Gastón Orellano recuerda a los vecinos de Rivadavia, que no se dejen engañar por llamados telefónicos que dicen proceder de ANSES. Orellano expresa en el comunicado "Que se trata de estafadores que mediante este engaño pretenden apropiarse de su dinero. Ante la recepción de estas llamadas, evite dar información acerca de sus cuentas bancarias, no facilite su número de CBU ni ninguna otra información bancaria que pueda ser utilizada por estas personas para perpetrar el engaño". Ante la recepción de estas llamadas, comuníquese de inmediato con el abonado 101 a fin de dar conocimiento de ello. < Prev Próximo >