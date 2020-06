Tweet Luego de que el Distrito entrará en Fase 5 el Intendente Municipal Javier Reynoso pasó por los microfonos de Master FM 102.1 y se refirió en detalle a las nuevas medidas que había anunciado el miércoles por la noche. Luego de que el Distrito entrará en Fase 5el miércoles por la noche. FASE 5 "Entramos en esta fase, obviamente que en un esquema muy complejo, la curva esta en forma ascendente y lo que viene no son buenas noticias en cuanto a la pandemia. En lo local no deja de ser un aliciente este cambio de fase" comenzó diciendo el mandatario AMPLIACIÓN ACTIVIDADES Y HORARIO COMERCIAL "Fuimos cautos, hoy llegó el decreto de provincia pero con algunas cuestiones de restricción así que no estuvo mal lo anunciado porque es concordante con lo que sacó provincia. Esta fase 5 es rara y tiene que ser con mucha cautela y ahora como nunca depende de la comunidad porque ya no hay estado que pueda controlar toda la vida en sociedad que se esta dando, toda la movilidad. Es cierto que esta libertad que se esta dando conlleva una gran responsabilidad porque puede perjudicar a todos". LOS CASOS EN LA REGION "Los vivimos en alerta, tenemos que tomar nuevas medidas, cambiamos el esquema de controles, de como debenn manejarse con los distritos vecinos. Para los comerciantes con transbordo de zona amarilla (como Villegas y Junín que tienen algunos casos), estos transbordos se van a realizar en la playa de camiones, en Bromatología y los comerciante que vayan a buscar la mercadería de dentro del casco urbano lo van a poder hacer por el acceso del Parque Industrial para evitar demoras y por un acceso que además esta controlado". LAS ZONAS Y LOS COLORES Zona Roja: Son aquellos lugares donde tienen alta circulación viral (Olavarría por ejemplo que tiene más de 50 casos) Zona Amarilla: Son aquellos que tienen pocos casos pero que no esta constatada la circulación viral (Villegas, Junín, 9 de Julio etc). Zona Verde: Aquellos distritos donde no hay casos positivos El Intendente confirmó que bajo ninguna circunstancia va a poder entrar a la ciudad de América y al distrito de Rivadavia frutas y verduras que provengan del Mercado Central de Buenos Aires. TERRAPLANES ROTOS Reynoso lamentó que "a mano y pala se han roto terraplenes en la zona de Fortín para poder pasar un camino rural que se encontraba cerrado. Por eso claramente hoy la responsabilidad esta en cada uno de nosotros, les pedímos que sean ciudadanos y no habitantes con derechos y obligaciones. Tenemos que tener la conciencia que hoy el tema pasa por un autocontrol para beneficio de todos". LAS REUNIONES SOCIALES El mandatario comunal en la charla con el periodista Ricardo Novo explicó que "La cuestión es emocional, la de las reuniones sociales, es para que amiguitos de los jardines, escuelas puedan encontrarse a la tarde para jugar y salir del encierro que les ha generado mucho daño. Para las personas adultos lo mismo. Pensar que esto es volver a la normalidad no, la normalidad es el fin de la pandemia ahí volveremos a la normalidad. Esta decisión tiene su fundamento desde lo emocianal, desde lo psiquico. He hablado con padres de niños que hoy tienen miedo a salir de su casa, estas son consecuencias no deseadas de esta situación". Reynoso lamenta que "algunos con vehemencia me plantean cuestiones que la verdad no interpreto porque no es una cosa que yo tenga que juzgar quien puede hacer o no una actividad. Para mi es mucho más importante que los niños puedan volver a encontrarse en algunos lugares y desarrollar su intelecto lúdico que pensar en aquellos que quieren juntarse con amigos a comer un asado" EL VIRUS VA A LLEGAR "El virus va a llegar a Rivadavia, a América porque viene bajando, basta con mirar el mapa de contagiados. Va a llegar, no es una cuestión de cerco que podamos hacer, podemos retardarlo. Hoy no hay nada que festejar a pesar de que hemos pasado a esta fase 5" manifiesta Javier Reynoso. ENSAYOS DE MÚSICA Y GIMNASIOS Entre otras cuestiones y preguntas de los oyentes de Master FM 102.1 el mandatario dijo que esta permitido que 4 personas se junten a hacer música (ensayar) siempre y cuando cumplan con el distanciamiento y todo el protocolo de prevención. Asi mismo volvío a insistir en el caso de los gimnasios que funcionan con dos personas solamente por turno de una hora y también respetando el protocolo de salubridad. LOCALES COMERCIALES "Ahora pasar a Fase 5 nos permite ampliar un poco más el horario y que puedan abrir el sábado por la tarde pero siguen igual en cuento a la atención y al protocolo. Cambio en cuanto al ingreso de personas ya que pueden ingresar personas que permita el distanciamiento de 2,5 metros de acuerdo a la amplitud del local" HOSPITALES QUE NO RECIBEN DERIVACIONES El Intendente de Rivadavia se mostró preocupado con este tema "Hoy sería prácticamente imposible derivar una neurocirujía o cualquier cuestión grave que se pudiera dar en Rivadavia porque los centros de salud van a estar ocupados por la pandemia además del riesgo que significa trasladar a una persona de estas características a un lugar lleno de Covid. Esto es algo colateral que nos pasa hoy, la complejidad esta en toda la provincia y cualquier cuestión que tengamos que disponer de la provincia no va a estar, porque no va a haber cama. Por eso tenemos que cuidarnos muchisimo, tener el concepto de salud, no hacer cosas locas y demás". Reynoso destacó que "esto de llegar a fase 5 es un logro de la comunidad, cada uno de los rubros del comercio que se fueron reuniendo conmigo esperaron a la habilitación municipal y eso fue un esfuerzo muy grande del comerciante y de la comunidad". ESCUCHA LA NOTA COMPLETA