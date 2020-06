El mensaje de Messi antes de su regreso a las canchas:

Tweet Este fin de semana el 10 volverá a jugar para el Barcelona por la Liga de España. Hubo un guiño para la Selección argentina. Este fin de semana el 10 volverá a jugar para el Barcelona por la Liga de España. Hubo un guiño para la Selección argentina. "Como todos los jugadores, solo quiero jugar". Lionel Messi extraña el fútbol y los futboleros lo extrañan a él. A través de su cuenta de Instagram, el crack rosarino dejó un emotivo mensaje sobre la vuelta del fútbol y le hizo un guiño a los argentinos, que ya empiezan a imaginar el Mundial de Qatar: "Estoy listo para ir por esa Copa de nuevo". Se trata de una nueva campaña publicitaria con la marca que lo viste desde hace más de una década. El video tiene imágenes de Messi en Brasil 2014 y Rusia 2018: su recordado gol a Bosnia y Herzegovina en el debut en el Maracaná y el gran tanto a Nigeria en San Petersburgo hace ya dos años. "Estar lejos de las canchas me hizo pensar. Como cualquier otro jugador, solo quiero volver a jugar. Porque jugar es un premio. Y con la gente que sigue, es más lindo todavía. Inspirar a otros y que otros nos inspiren. Quizás la Copa más importante de todas... es traer felicidad a todos. Así que ahora que volvió el fútbol, estoy listo para ir por esa Copa de nuevo", dijo el 10. Leo subió un video a sus redes sociales El mensaje tuvo miles de likes y hasta contó con la presencia de Antonela Roccuzzo, su mujer, quien acompañó con un contundente: "Vamoooooos" y algunos emojis de apoyo. La familia es un sostén clave para el mejor futbolista del mundo: a lo largo de la cuarentena se mostró muy feliz junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Por suerte no falta mucho para ver a Messi en acción: este sábado jugará ante el Mallorca en un duelo clave por la Liga de España, torneo que lidera con dos puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Sin embargo hay pocas noticias sobre el Mundial de Qatar 2022: la pandemia del coronavirus modificó los planes de todo el mundo. Argentina jugaría las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay, como local, y vs. Perú en Lima. La Conmebol aún debe definir qué ocurrirá con estos encuentros que en principio están programados para septiembre. Próximo >