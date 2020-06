Murió un mujer de Piedritas en Buenos Aires, tenía Covid-19

Tweet Una mujer de 46 años, vecina de Piedritas, falleció por las secuelas de un ACV hemorrágico en Capital Federal. Pero además tenía coronavirus. Una mujer de 46 años, vecina de Piedritas, falleció por las secuelas de un ACV hemorrágico en Capital Federal. Pero además tenía coronavirus. Ahora bien, no se sabe si lo contrajo en Capital Federal o en General Villegas, cuando estuvo internada. No obstante, cabe aclarar que no tuvo contacto con el obrero contagiado. Por prevención, y para descartar posibilidades, se está hisopando a dos médicos y una enfermera del hospital de Villegas, que por otra parte están asintomáticos. Todo parece indicar que no hay covid19 en el Hospital de Villegas y que la mujer se habría contagiado en la ciudad de Buenos Aires. Próximo >