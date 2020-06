Fernán Quirós: “En los próximos días van a aumentar los casos de coronavirus, lo peor está por venir”

Tweet El ministro de Salud porteño admitió un incremento lento y progresivo de los contagios, pero aclaró que “no hay aceleración de la curva”. Descartó por ahora endurecer la cuarentena y defendió el permiso para hacer actividad física al aire libre: “El impacto (de los runners) recién se verá dentro de 10 y 14 días” El ministro de Salud porteño admitió un incremento lento y progresivo de los contagios, pero aclaró que “no hay aceleración de la curva”. Descartó por ahora endurecer la cuarentena y defendió el permiso para hacer actividad física al aire libre: “El impacto (de los runners) recién se verá dentro de 10 y 14 días” El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, atribuyó el aumento de casos de coronavirus registrado en los últimos días “a un cambio en la estrategia de testeos en la Ciudad”, con la extensión del programa DetectAR a barrios como Balvanera y Flores, pero aseguró que la curva de contagios “está relativamente estabilizada”. En una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño, Quirós sostuvo que “si detectamos que la velocidad de la curva se acelera se lo vamos a contar a la ciudadanía y le vamos a proponer alguna modificación” de las actividades permitidas. En tal sentido, Quirós afirmó: "Sabemos que tenemos una curva epidémica en la Ciudad con un R arriba de 1. En los próximos días van a aumentar los casos, lo peor está por venir”. Pero por el momento descartó endurecer la cuarentena. Recordó además que “cuando el R es igual a 1 significa que todos los días tenemos la misma cantidad de casos y toda vez que el R esté arriba de 1 significa que la curva está evolucionando en más casos, por lo tanto por delante tenemos lo peor, va a haber un pico mayor en los días que vienen". Según datos oficiales, el R de la Ciudad es de 1,12, y el tiempo de duplicación del día de ayer fue de 16,86 días. Desde el lunes, los porteños están autorizados a realiza actividad física al aire libre entre las 20 y las 8 de la mañana Al respecto de la apertura de ciertas actividades y las críticas que se hicieron, Quirós destacó que “no todo el mundo tiene la misma tolerancia económica, social ni afectiva para pasar todo este tiempo”. Consultado por las medidas que rigen desde este lunes, dijo: “El mensaje hacia los que están cansados y les cuesta, es que nosotros les dimos una pequeña válvula de escape para que puedan juntar nuevamente fuerzas porque todavía no hemos terminado con este problema y todavía los casos pueden aumentar”. En la misma línea y tras el desborde de porteños que salieron a correr el primer día habilitado para el ejercicio físico, el ministro dijo: “Todos saben que las actividades que se abren impactan 7 a 14 días después. Si dentro de 7 a 14 días nosotros observamos que hubiera una mayor circulación viral, se los vamos a comunicar”. En cuanto al plan DetectAR, que lleva adelante la Ciudad en conjunto con el Gobierno Nacional, el ministro anunció que continuará en los barrios de La Boca, Constitución y Barracas. Los resultados a la fecha del programa Móvil: Balvanera, 187 personas testeadas y 104 casos confirmados; Flores, 150 personas testeadas y 15 casos confirmados. En este sentido, Quirós manifestó que desde la Ciudad le están “eternamente agradecidos” al presidente Alberto Fernández y dijo que toman de buena manera todas las críticas que reciben. “Al presidente le estamos eternamente agradecidos, siempre nos ha acompañado y siempre nos ha ayudado”, sostuvo Quirós cuando fue consultado por los dichos de Fernández, quien dijo no estar de acuerdo con algunas aperturas de la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof durante la última conferencia de prensa donde anunciaron la prolongación de la cuarentena por tres semanas Finalmente, el ministro porteño se refirió a los asintomáticos, a raíz de una polémica que se originó luego de un nuevo giro de la OMS respecto a este tema. “Hay personas sin síntomas pero no hay razón para pensar que no van a contagiar”, señaló. El Ministerio de Salud de la Nación reportó esta viernes siete nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 772 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 16,9 cada millón de habitantes. En el reporte se indicó que son 1.386 los casos de Covid-19 que se registraron en la Argentina en las últimas 24 horas y 27.373 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 60,3 casos cada 100.000 habitantes. Próximo >