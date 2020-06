La noticia de que Insaurralde tiene coronavirus obligó a Alberto Fernández a suspender su viaje a Catamarca

Tweet El intendente de Lomas de Zamora estuvo 48 horas atrás con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que acompañó al Presidente en su gira por La Rioja. El funcionario también quedó en aislamiento y se hará un hisopado El intendente de Lomas de Zamora estuvo 48 horas atrás con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, que acompañó al Presidente en su gira por La Rioja. El funcionario también quedó en aislamiento y se hará un hisopado Martín Insaurralde confirmó este viernes cerca de las 15 que tiene coronavirus. La noticia impactó rápidamente en la comitiva presidencial, que se encontraba en ese momento en La Rioja, y también en la gobernación bonaerense. Sucede que Insaurralde estuvo hace 48 horas con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, uno de los integrantes de la comitiva presidencial. A raíz de la noticia, el Presidente suspendió la segunda escala de su viaje y no fue a Catamarca, la única provincia del país que no tiene casos de coronavirus. Alberto Fernández al llegar a La Rioja. Atrás, Daniel Arroyo “Daniel no tiene síntomas, estamos todos con alcohol y barbijos”, le respondió a Infobae uno de los funcionarios que viajaron con Alberto Fernández a La Rioja. Por lo pronto, el Ministro de Desarrollo Social quedó aislado y volverá a Buenos Aires por medios distintos de la comitiva presidencial. Pasadas las 17 del viernes, Arroyo escribió en su cuenta de Twitter: “Ante el contacto que mantuve hace dos días con Martín Insaurralde, me realicé un hisopado e inicié el protocolo de aislamiento hasta conocer el resultado de la prueba Covid-19. No presento síntomas en este momento. Muchas gracias por los mensajes recibidos”. Según contaron fuentes de Desarrollo Social, los resultados del test estarían a la medianoche de este viernes. Arroyo e Insaurralde el miércoles El resto de la comitiva no se hará el test por ahora ya que no estuvieron en contacto estrecho con ningún infectado confirmado. Aunque esta situación cambiaría si Arroyo finalmente diera positivo. Por otro lado, fuentes bonaerenses aseguraron que Federico Thea, secretario general de la Gobernación, mantuvo una reunión el miércoles con Insaurralde. Thea se encuentra aislado desde que se confirmó el resultado positivo de Insaurralde y sus allegados confirmaron que el funcionario no tuvo ningún contacto con el gobernador Axel Kicillof después de su encuentro con el intendente de Lomas de Zamora. Insaurralde confirmó el resultado de su test este viernes minutos antes de las 15. “Di positivo de coronavirus. Como sociedad, hoy atravesamos el momento más difícil porque nos acercamos al pico de contagios. Les pido que se cuiden y que tratemos de minimizar el riesgo entre todos y todas. Por favor, quédense en sus casas todo lo que puedan”, escribió el jefe comunal en su cuenta de la red social Twitter. El intendente había comenzado a sentirse mal el jueves y tuvo unas líneas de fiebre. Los síntomas lo llevaron a realizarse el hisopado, que horas más tarde dio positivo. No obstante, un día antes el intendente de Lomas de Zamora mantuvo una reunión de trabajo con el ministro Daniel Arroyo en la cual acordaron la creación de un Centro Integral para la Promoción de Derechos de Niños y Niñas. Daniel Arroyo y Martín Insaurralde estuvieron juntos el miércoles 10 de junio Ese mismo día, algunas horas más tarde, el intendente participó de una reunión del Comité Operativo de Emergencia de su municipio. Allí estuvieron Federico Thea, quien forma parte del gobierno bonaerense y mantiene un estrecho vínculo con Axel Kicillof, y Federico Otermín, presidente de la Cámara de Diputados provincial. Federico Otermín, Martín Insaurralde y Federico Thea Al ser consultado por Infobae, Otermín confirmó que también quedó en aislamiento a la espera de realizarse un test y negó haber estado en contacto con el gobernador. Además, destacó la actitud de Insaurralde, quien ante los primeros síntomas activó el protocolo sanitario correspondiente. Desafortunadamente, en el entorno de Insaurralde no saben a ciencia cierta cuándo se habría producido el contagio debido a que el intendente viene realizando innumerables actividades –muchas en el ámbito del sistema de salud público– desde el inicio de la pandemia. Próximo >