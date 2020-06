Tweet La Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia habló en Master FM 102.1 y se mostró muy enojada con el "error" que según ella "se cometió desde el municipio que impidió que los empleados del área de Salud pudieran cobrar la primera cuota de los 5 mil pesos que dio el Gobierno Nacional a modo de reconocimiento por su labor en la pandemia". La Sec. Gral. del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia habló en Master FM 102.1 yque dio el Gobierno Nacional a modo de reconocimiento por su labor en la pandemia". Recordemos que días después de anunciarse la cuarentena en la República Argentina el propio Alberto Fernánez anunció que se daría al personal de Salud un incentivo de $ 20 mil en cuatro cuotas de $ 5 mil cada una a partir de mayo. Así las cosas en los primeros días de junio en todos los municipios del país comenzaron a cobrar esta primer cuota de $ 5 mil y aquí en Rivadavia no pudieron hacerlo "por un error que surgió en los listados que pasó el Municipio" dijo la sindicalista. "Este hubiera sido un día de buenas noticias pero lamentablmente por algunos errores esto no va a ser así. El listado del personal le correspondía pasarlo al municipio . Anoche comenzaron a preguntar en el grupo de WhatsApp de la Federación cuales eran los distritos que habían cobrado el bono dado por el Presidente Alberto Fernández, cobraron todos, Tejedor, Trenque Lauquen, Villegas, todos. En la Provincia debe haber cobrado ya el 95% del personal de salud, es un esfuerzo enorme del Gobierno Nacional y en lo personal lo agradezco mucho". "Yo pensaba que esta mañana iba a estar acreditado el monto en Rivadavia porque todos habían cobrado y me empiezan a llamar diciendome que no lo estaban cobrando. Me comunique enseguida con la Sec. de Haciendo Alicia Iglesias y con el Contador del municipio Fernando Chiatellino quienes me explicaron porque no cobraron los empleados de salud de nuestro distrito" cuenta Vélez mostrandose muy ofuscada. "En el mes de mayo tenían que ingresar el listado del personal de salud que estaba cumpliendo funciones, dicen que ellos ingresaron un primer listado y por errores en el listado se lo rechazaron ahora la página esta cerrada porque tenía un limite de tiempo. Ahora se abrirá de nuevo el mes que viene porque son 4 cuotas en total. Yo no quisiera que los empleados de la salud se pierdan este monto (5 mil pesos) porque de no ingresar en tiempo y forma como se ha hecho esto lo pierden y recien podrían cobrar desde la 2da cuota" . explica la dirigente gremial. En la nota con el periodista Ricardo Novo, la Sec. del Sindicato de Trabajadores Municipales expresó que comenzó a llamar a diferentes dirigentes politicos a nivel provincial y nacional para que le den una mano y no se pierda esta primera cuota del reconocimiento a los empleados de Rivadavia. "Se comprometió a dialogar con el Ministro de Salud Ginéz González García, el Sub Secretario de Asuntos Municipales de Nación Avellino Zurro, pero no asegura que estos 5 mil pesos se puedan cobrar. El martes se estará reuniendo y ahí va a hablar el tema de Rivadavia donde quedaron sin cobrar 230 empleados del área de salud". ENOJADA "Quiero remarcar que este bono llega sin discriminación a nuestro distrito (que es de otro color político) y que no se pueda lograr que los empleados lo cobren me deja un poquito enojada porque por errores sucede esto. Tienen que saber que en estos temas hay que ser muy puntillosos. Me pone muy mal y quiero aclarar que todos los municipios lo cobran y nosotros no. Le mande un WhatsApp al Intendente y lo único que me contestó es que el listado lo pasó". "Esto nos pasó por tener errores y en estas cosas no se pueden tener errores, es lamentable que sucedan estas cosas" insistió Mariana Vélez. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >