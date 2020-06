Coronavirus en Argentina: hubo 17 nuevas muertes y ya son 802 las víctimas fatales

Tweet Luego del récord de contagios de ayer, el Ministerio de Salud informó que se elevó a 28.764 el total de infectados. La tasa de mortalidad se ubica en 17,3 cada millón de habitantes Luego del récord de contagios de ayer, el Ministerio de Salud informó que se elevó a 28.764 el total de infectados. La tasa de mortalidad se ubica en 17,3 cada millón de habitantes El Ministerio de Salud de la Nación, en su reporte matutino, confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 1391 nuevos casos de contagios positivos de coronavirus en el país y el número de fallecidos por la enfermedad ascendió a 802, 17 más que lo indicado en la noche de ayer. De esta manera, por cuarto día consecutivo, la cifra de infectados superó los mil casos. De esos nuevos infectados, el 53 por ciento corresponde a la provincia de Buenos Aires, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reside el 41 por ciento. En total, son 28764 los casos confirmados en la Argentina desde marzo, mientras que el número de pacientes recuperados se ubica por el momento en 9083. Esto representa un 32% del total de confirmados. Respecto a los 17 nuevos fallecidos, se trata de ocho mujeres: seis de 51, 81, 92, 86, 78 y 75 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 86 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y nueve hombres, seis de 14, 78, 67, 73, 82 y 81 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; dos de 65 y 67 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y uno de 37 años, residente en la provincia de Río Negro. Entre otros datos, la cartera que comanda el ministro Ginés González García precisó que hay una tasa de incidencia de 63% casos confirmados cada 100.000 habitantes. Del total de afectados, el 50,6% son hombres mientras que el 49,4% son mujeres. El promedio de edad de los contagiados es de 36 años y el 9 por ciento corresponde a trabajadores de la salud. La tasa de letalidad del virus se ubica en torno al 2,7 por ciento y una taza de mortalidad de 17,3 personas por cada millón de habitantes. La edad media de las personas fallecidas es de 74 años. Respecto a los confirmados, 1.005 (3,5%) son importados, 11.529 (40,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 11.161 (38,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Son 23 las provincias afectadas con casos de COVID-19. Catamarca sigue siendo el único lugar de la Argentina que no confirmó ningún caso. San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego no registraron casos en los últimos 15 días. Asimismo, el ministerio de Saludo confirmó que son 280 personas internadas en cuidados intensivos. Asimismo, reportaron 228.324 testetos, de los cuales 7019 se llevaron adelante las últimas 24 horas. La cantidad de testeos por millón de habitantes es de 5091. El porcentaje de positividad de los casos testeados es del 15,3 por ciento. En el reporte del Ministerio, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió a la escalada de casos positivos en la provincia de Formosa, uno de los lugares que hasta hace muy poco no había confirmado ningún contagio. En ese sentido, explicó el origen de la llegada del virus a esa jurisdicción. “En el día de ayer tuvimos comunicación con la provincia y hubo un reporte de 25 casos confirmados. El día 30 de mayo ingresa por tierra un micro por tierra con personas que ingresaban a Formosa, haciendo el aislamiento preventivo por 14 días. El día 10 de junio una de las personas inicia síntomas. Es testeado y da positivo. De manera preventiva, se evalúa y testea al resto de las personas que estaba alojadas, de las cuales era 225 en total. Se obtiene el resultado de 23 positivos”, explicó la funcionaria. De igual forma, precisó que el día de 10 junio ingresó a Formosa un avión sanitario con dos bebés provenientes del Garrahan y acompañados por adultos. Uno de ellos fue testeado y el resultado confirmó que está infectado con la enfermedad. Todos los positivos están aislados y se les está haciendo un seguimiento y una investigación epidemiológica. "Es muy importante recordar que en la diversidad epidemiológica que hay en nuestro país, la movilidad interna tiene un rol muy importante. Es muy importante recordar que las personas que tienen síntomas debe referirlo y es también importante que cada una de las jurisdicciones implemente diferentes estrategias. En esta caso Formosa tiene el foco y el esfuerzo más grande en el ingreso a la provincia, atento a que ayr y antes de ayer no tenía casos confirmados. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó esta mañana que tres personas fallecieron y 155 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en los barrios vulnerables de la Capital, por lo que ya suman 62 los decesos y 5.976 los infectados, con una tasa de letalidad de 1,03 por ciento. Con respecto a los nuevos contagios confirmados, el barrio Padre Mugica (ex villa 31) de Retiro concentra la mayoría de casos de Covid-19, con 1.690 enfermos; en el barrio Padre Ricciardelli (ex 1.11.14) de Flores los infectados son 1.139; en el barrio 21.24 de Barracas 602; en el barrio 20 de Lugano 310 y en el barrio 15 (Villa Oculta) 161. En esos cinco aglomerados urbanos se lleva a cabo el Programa Detectar, junto al Ministerio de Salud nacional, que busca casa por casa a personas con síntomas de coronavirus y a sus contactos estrechos y convivientes para aislarlos y frenar la propagación del Sars CoV-2. Próximo >