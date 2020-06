Tweet Tiene 11 años y fue la única manera que encontró para cumplir con el colegio. Vive en un paraje de Chascomús con sus papás. “Trepo tres o cuatro veces por día“, le contó a Telenoche. Tiene 11 años y fue la única manera que encontró para cumplir con el colegio. Vive en un paraje de Chascomús con sus papás. “Trepo tres o cuatro veces por día“, le contó a Telenoche. La educación en los tiempos de coronavirus sigue siendo una tarea titánica para docentes, alumnos, mamás y papás que tuvieron que readaptarse en sus roles para que el conocimiento no se detenga. La tecnología es otro actor fundamental en este escenario y no todas las casas del país acceden a internet. Una de esas casas es la de Joaquina, en el paraje Don Cipriano a unos 30 kilómetros de Chascomús. La nena tiene 11 años, va a la escuela rural 20 y es la protagonista de una historia increíble: como no hay señal en la zona, ella se sube a un molino que queda a tres cuadras de su hogar. Es el único punto en el que encuentra internet. La acompañan su mamá o su papá. "Me subo tres o cuatro veces por día unos 15 minutos. Mando y recibo audios y hago la tarea", contó Joaquina a Telenoche frente al otro protagonista de la historia: el molino. También señaló al periodista Federico Wiemeyer que su día arranca muy temprano, entre las 6 y las 8, cuando empiezan los primeros contactos con la escuela. Sus papás Marcelo y Analía, super orgullosos, aseguraron que la nena es muy responsable. Super Joaquina es también un orgullo para su paraje, en el que muchos chicos como ella tampoco tienen internet y hacen lo imposible para seguir estudiando. Próximo >