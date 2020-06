Rectifican para bien: La enfermera villeguense NO tiene coronavirus

Tweet Buenas noticias para los villeguenses y la región. Así se supo en la tarde del sábado, al llegar los resultados del hisopado convencional realizado en Junín, dando por tierra los resultados del test rápido hecho en el hospital de General Villegas. Buenas noticias para los villeguenses y la región. Así se supo en la tarde del sábado, al llegar los resultados del hisopado convencional realizado en Junín, dando por tierra los resultados del test rápido hecho en el hospital de General Villegas. La mujer, en su rol de enfermera, acompañó al hospital El Cruce de Florencio Varela a la mujer de Piedritas que murió por las secuelas de un ACV, y a la cual le detectaron post morten que también tenía coronavirus. La enfermera tiene mínimos síntomas y pasó sus últimas horas sin fiebre, aislada en una sala del Hospital local. Se sabe que pasó bien la noche. Se conoce también que al regresar del Hospital El Cruce no hizo la cuarentena, tal como le permite el protocolo, por ser personal esencial. También que en ese traslado se tomaron todas las medidas de seguridad con el uso de un equipo de protección de alto riesgo, que se descartó luego de su uso. Afortunadamente, los resultados del test rápido no fueron los certeros que debían. El propio intendente Eduardo Campana y algunos médicos lo habían advertido: puede fallar. Y falló. La enfermera de General Villegas NO tiene coronavirus. Vía: Diario Actualidad Próximo >