Romero alertó sobre llamados en nombre de ANSES

El Jefe de la oficina de Anses en Rivadavia Hernán Romero pasó por los microfonos de Master FM 102.1 alertando a la comunidad sobre los llamados q ue vienen recibiendo vecinos en algunos casos llegando a consumar la estafa "La verdad es que estamos un poco preocupados, hemos tenido algunos caso, queremos alertar a las vecinas y vecinos del distrito para que estén atentos porque hemos tenido algún episodio que terminó siendo dramatico. Que tengan en cuenta que desde la oficina de ANSES nadie llama a ningún beneficiario ni lo hacen ir al cajero ni nada por el estilo" dijo Romero El funcionario nacional contó que llegaron a realizar alguna estafa y que algún vecino resulto perjudicado por estos delincuentes "Paso esta semana esta situació que vino a la oficina una persona desesperada porque le había pasado unos codigos a una gente y al final lo pudo resolver pero ha sucedido. La verdad es que están desbocados y esto es para alertar a la comunidad" Respecto al trabajo en la oficina local, Romero dijo "No estamos haciendo atención al público, solo estamos resolviendo algunos turnos muy viejos (de marzo) que teníamos. Por ahora estamos haciendo eso, obviamente estamos cargando todo lo que es libretas, AUH, las becas de Progresar pero todo a puertas cerradas". En otro tramo de la nota con el periodistas Ricardo Novo, Hernán Romero cuenta que entre 3500 a 4000 rivadavienses solicitaron la IFE "Pensa que son 10 mil pesos por beneficiario y esto es mucha plata que ingresa en el mercado de Rivadavia" INFORMACIÓN IMPORTANTE DE ANSES ANTE LAS ESTAFAS Ante la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la difusión de múltiples hechos de fraude en diversos puntos del país -cuyo denominador común resulta ser el referido beneficio-, la ANSES informa que se encuentran habilitados los canales de denuncia para este fin en su página web: www.anses.gob.ar. Las mismas pueden canalizarse a través de los siguientes medios: Por escrito: mediante correo postal en la Av. Paseo Colón 329, 5° Piso, CABA, de 8 a 16 hs. Por teléfono: al número 130, de 7 a 20 horas. Por e-mail: escribiendo a denuncias@anses.gob.ar En este sentido, y con el objetivo de evitar posibles estafas y fraudes, la ANSES recuerda que: · Todos los trámites son gratuitos y no requieren la intervención de gestores ni intermediarios. · No debe abonarse suma alguna de dinero para acceder al beneficio. · ANSES no solicita telefónicamente ni por WhatsApp datos personales de cuentas bancarias, ni claves de ningún tipo, en ningún caso. · No debe entregarse a terceras personas: Clave de la Seguridad Social, DNI original o fotocopia ni ningún tipo de datos. · El beneficiario deberá corroborar que la información personal cargada en la cuenta de MI ANSES sea correcta. · Las entidades bancarias no deben efectuar ningún tipo de descuento sobre el IFE.