Intento de robo fallido en América: Tres aprehendidos tras querer ingresar a un domicilio

El hecho delictivo tuvo lugar este domingo cerca de las 2:30 de la madrugada en una casa de calle Igoa del Barrio Plan Familia Propietaria donde vive un reconocido empresario de la construcción del rubro marmolería. El hecho delictivo tuvo lugar este domingo cerca de las 2:30 de la madrugada Según contó Marcelo Costa el denunciante a Master News "Estabamos durmiendo y mi señora me avisa que escuchaba ruidos en el patio de luz de la casa, cuando salgo encuentro a dos individuos allí les pregunto que hacían y me dicen que estaban tomando cerveza y que en la vivienda de al lado había otros vagos" "Cuando mi señora va a mirar el nene ve a otros cuatro individuos que ya estaban tambien en el patio ahí hay una puerta balcón que entra directamente a la habitación. Ellos salen caminando (los dos primeros) y cuando voy a mirar con la luz del telefono me encararon los cuatro y yo también los encaré y los saque corriendo por la calle. Yo iba corriendolos y llamando a la policía que vino rápido y pudieron agarrar a tres y otros dispararon para otro lado. A uno de esos lo llevó después la madre a la comisaria. Dos mayores y un menor están aprehendidos. Uno disparo en moto para el acceso me dijeron". La policía de Rivadavia al mando del comisario Gastón Orellano tras ser avisados del suceso se hace presente en el lugar y realizando un operativo cerrojo de la manzana y el barrio logra la aprehensión de dos mayores de edad Rodrigo Arrieta (19 años) y Kevin Pallo (19 años) y un menor de 17 años "Quienes tras violentar la puerta balcón trataron de ingresar al domicilio con fines de cometer el ilícito" según conto el Jefe de la Comisaria de América. Los aprehendidos se encuentran alojados en la Comisaria y la causa fue caratulada como "Tentativa de robo en poblado y enn banda con la intervención de menores de edad" con la intervención de la UFI N° 6 y de la UFI de Menores del Departemento Judicial de Trenque Lauquen.