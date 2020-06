Tras 65 días sin casos en La Pampa, un camionero dio positivo de Covid-19

Tweet Un camionero de la localidad de Realicó, en La Pampa, dio positivo en un test de coronavirus y se transformó en el sexto paciente desde el inicio de la pandemia , según informó hoy el gobierno provincial pampeano en un comunicado de prensa, luego de más de 65 días en los que no se registraban nuevos casos en ese distrito. Un camionero de la localidad de Realicó, en La Pampa, dio positivo en un test de coronavirus y se transformó en el sexto paciente desde el inicio de la pandemia , según informó hoy el gobierno provincial pampeano en un comunicado de prensa, luego de más de 65 días en los que no se registraban nuevos casos en ese distrito. «El transportista no presentaba síntomas de coronavirus y fue detectado en el marco del rastreo territorial que realiza el equipo de Salud bajo la premisa dispuesta por el gobernador, Sergio Ziliotto, de salir a buscar el virus», explicó la provincia en un comunicado oficial distribuido esta mañana. De hecho, el hombre se sometió voluntariamente a una prueba de detección de coronavirus junto a otras 25 personas que participaron ayer de una charla sobre la pandemia: «El equipo de Salud del gobierno provincial se encuentra realizando las tareas de aislamiento y seguimiento del paciente, como así también de sus familiares y de todos aquellos que pudieran haber tenido contacto estrecho con él», informaron las autoridades. La semana pasada, el área de Epidemiología local había informado que se realiza el monitoreo de viajeros que cumplen con el aislamiento estricto y se reveló que ya ingresaron a la provincia 4.351 personas de las cuales 719 están siendo monitoreadas ; mientras se mantiene un estricto control policial en 10 puestos camineros, a fin de evitar el ingreso de personas de otras provincias y mantener el estatus sanitario. En Realicó, en el extremo norte de la provincia y a 179 kilómetros de Santa Rosa, ayer se ofreció una charla sobre medidas de prevención del coronavirus a alrededor de 40 transportistas, de los cuales 26 se sometieron voluntariamente a un hisopado, que horas después reveló el sexto caso de Covid-19 en La Pampa, según informó el gobierno local. «Esta metodología de rastreo fue dictada por el gobernador y se orienta a trabajar sobre grupos específicos, en este caso se trata de transportistas que deben trasladarse en la mayoría de los casos, fuera de los límites de la provincia y recorrer localidades con presencia del virus», explicaban ayer las autoridades pampeanas, antes de conocer el resultado positivo que fue detectado en el Laboratorio Central de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud. (La Nación) < Prev Próximo >