Carlos Casares vuelve a presentar un caso luego de 27 días

Intendente Walter Torchio fue notificado sobre el nuevo caso, un vecino de la ciudad que conforme al protocolo acordado con la empresa se realizó los estudios en el lugar designado por la misma, el cual resultó positivo de Covid-19 asintomático. Intendente Walter Torchio fue notificado sobre el nuevo caso, un vecino de la ciudad que conforme al protocolo acordado con la empresa se realizó los estudios en el lugar designado por la misma, el cual resultó positivo de Covid-19 asintomático. En consecuencia, luego de 27 días, Casares vuelva a tener un caso positivo. En seguimiento hay 118 vecinos, 142 hisopados negativos y 1.650 los infraccionados. "No hay que generar preocupación que exceda lo razonable porque era probable que se diera otro caso y pueden aparecer más", enfatizó el Intendente Municipal, Walter Torchio y recalcó que "lo importante es que no pensemos que somos inmunes y saber que, si hacemos las cosas bien estaremos más tranquilos y si no, habrá más preocupación". Sobre el caso positivo, el Jefe Comunal dijo que "el equipo de salud se está contactando con todas las personas que estuvieron en relación con el vecino que, no está en Casares desde el miércoles por cuestiones laborales". Por eso, "no hay que relajarse con las medidas de prevención porque todo lo que hacemos es con la finalidad de cuidarnos entre todos". "Queremos seguir haciendo las cosas bien, por cada casarense y por eso, necesitamos que nos digan a dónde van, de dónde vienen y qué hicieron. Lo venimos remarcando innumerables veces y aun así, hay vecinos o personas que saltean intencionalmente los controles y, otros que al pasar por los mismos mienten sobre el lugar de donde vienen por ejemplo. Esto no debe ni puede pasar. Necesitamos vecinos y empresas responsables" resaltó Torchio al tiempo que, machacó, "los cuidados, la solidaridad son la clave en esta etapa" agregó y sumó que "hay que ser cuidadosos estos días y sobre todo, porque anoche se percibió que muchos se estaban relajando creyendo que esto se había terminado, incurriendo en un error porque la pandemia no pasó, solo estábamos logrando de a poco muy lentamente volver a la vida cotidiana". Otro de los pedidos claros y contundentes del Ejecutivo local fue. "Esto no nos tiene que hacer entrar en crisis pero nos debe hacer reflexionar a cada uno sobre si está haciendo las cosas bien o no, ya que a pesar de este caso las venimos haciendo bastante bien y lo que no queremos es retroceder", finalizó advirtiendo. LA PALABRA DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL: Por su lado el Director del Hospital, el Doctor, Wilson Ramseyer, acompañó la narración del Intendente diciendo que desde salud hace varias semanas que vienen trabajando sobre protocolos junto a las empresas, a fin de aplicarlos en pos de cuidar a los empleados de las mismas y, a la población en general. Las medidas apuntan en primer lugar al cuidado de la salud, pero también se realizan con el objetivo de mantener la flexibilización hacia el interior del partido. En este contexto, el Intendente dijo que "salvo que haya casos desmedidos, esto no cambiará la vida de los casarenses esta semana, próxima". El Director del Hospital y miembro de la Mesa de Salud ante el Covid-19 señaló, "estamos en contacto con el paciente, que reiteró no tiene síntomas, con la empresa, su familia y realizando el seguimiento de posibles vínculos del mismo con otras personas; vamos a realizar un seguimiento de todos y cada uno, por eso, necesitamos que se comuniquen con nosotros sobre todo si presentan síntomas". Y siguió contando. "Vamos a estar atentos pero, quiero reiterar la que empresa siguió el protocolo impuesto y, esto permitió que un empleado sin síntoma sea testeado de acuerdo al mismo y obtuviéramos este resultado". Otro de los puntos fundamentales dentro de los protocolos sobre el caso positivo, Ramseyer dijo que "la persona seguirá cumpliendo la cuarentena en la ciudad donde recibió el resultado (fuera de Carlos Casares) y, demás que requiere de seguimiento pero no de tratamiento". También insistió en el distanciamiento, el lavado de manos y el uso del barbijo como puntos esenciales. Por último, el Jefe de la comuna volvió a marcar que "el vecino que contrajo el virus no se encuentra en Casares y, hará la cuarentena fuera de la ciudad. Se lo hisopó siguiendo el protocolo, es un caso asintomático", tal cual lo explicó Ramseyer. Por último, "les pido a los vecinos que no se relajen porque estamos lejos del pico de la pandemia y es indispensable llevar adelante todos los cuidados, protocolos, ser responsable y solidarios", cerró el Intendente. (Casares Hoy/Prensa Casares)