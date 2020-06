Coronavirus en la Argentina: confirmaron 18 muertes y 1.282 nuevos casos en las últimas 24 horas

Tweet El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que durante las últimas 24 horas se registraron 18 muertes y 1.282 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 31.577 y las víctimas fatales suman 833. El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que durante las últimas 24 horas se registraron 18 muertes y 1.282 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 31.577 y las víctimas fatales suman 833. Del total de esos casos, 1.022 (3,2%) son importados, 12.386 (39,2%) son contactos estrechos de casos confirmados, 12.167 (38,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Desde el último reporte emitido, se registraron 14 nuevas muertes. Once hombres, cinco de 89, 95, 50, 66 y 51, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 73, 62 y 58 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y dos de 71 y 83 años, residentes en la provincia de Chaco; y uno de 66 años, residente en la provincia de Córdoba; y tres mujeres, una de 93 años, residente en la provincia de Buenos Aires; una de 52 años, residente en la ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 32 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 833. En su parte matutino, el Ministerio de Salud confirmó cuatro nuevas muertes: se trató de una mujer de 61 años residente en la provincia de Buenos Aires; y tres hombres, dos de 59 y 78 años, también residentes en la provincia de Buenos Aires; y uno de 75 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). La edad media de las personas fallecidas por coronavirus en Argentina es de 74 años, 59% son varones. La tasa de letalidad se mantiene por debajo del 3% (2,7%) y la tasa de mortalidad es de 18 personas cada millón de habitantes. La provincia de Catamarca continúa como la única sin ningún caso registrado de coronavirus y en los últimos 15 días tampoco confirmaron nuevos casos San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. No se registraron tampoco nuevas zonas declaradas con transmisión comunitaria. Este sábado fueron realizadas 6.046 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 234.370 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 5.165 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta el día de ayer es de 163.161, en el 95% de estos casos, gracias a estudios de laboratorio. El porcentaje de positividad promedio es de 15,7%. La mayor cantidad de contagios afecta principalmente a personas entre 20 y 59 años y la edad promedio de los infectados es de 36. Además, el 50,5% son hombres. La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, recordó durante el reporte que Argentina sigue dividida en dos normativas en cuanto a la situación epidemiológica: el aislamiento social, preventivo y obligatorio y, por otro lado, el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, que rige actualmente en el 85% de los departamentos del país, donde la situación es “más favorable”. “El mensaje es que tenemos que redoblar los esfuerzos para minimizar la circulación y para que esa minimización se traduzca en una disminución de la transmisión viral”, señaló Vizzotti. “Cada conducta individual es clave”. Esta semana, el foco de alerta estuvo puesto en la Ciudad de Buenos Aires, donde a partir de la habilitación de la realización de actividad física nocturna, que provocó un desborde en parques y plazas porteñas y generó alarma en las autoridades sanitarias. “Lo que pasó el lunes no fue bueno y en 14 días vamos a conocer las consecuencias”, señaló la secretaria de Acceso a la Salud sobre la medida que también criticó el presidente Alberto Fernández, aunque reconoció “el componente emocional” que priorizaron las autoridades porteñas. En los últimos días, además, Alberto Fernández reconoció este miércoles por la mañana que la velocidad de contagio del coronavirus “es la más alta” desde que la enfermedad llegó a la Argentina. “Deberíamos estar en la fase 1, que es la cuarentena absoluta”, advirtió aunque aclaró que por el momento no se adoptará esa decisión. < Prev Próximo >