Hablemos de Vicentin

Tweet Por Unidad Ciudadana de Rivadavia Desde el espacio de Unidad Ciudadana queremos expresar un apoyo rotundo a la política económica llevada a cabo por el presidente de la Nación Alberto Fernández. Deseamos informar a la comunidad de Rivadavia acerca de la importancia de la decisión de rescatar a la empresa VICENTÍN, ya que tener la posibilidad de contar con un jugador de esta envergadura bajo control estatal, permitiría no sólo tener una empresa testigo en el sector, sino que los ingresos derivados de la actividad irán directamente a las arcas públicas descomprimiendo la presión fiscal sobre actividades que generan divisas genuinas. Cabe destacar en este punto que el estado como tal, no "expropia PyMEs que pasan por un mal momento financiero", para estas empresas, el Estado y específicamente el Banco de la Nación Argentina imparte una línea de créditos acordes a cada empresa, por lo que es falaz difundir que el Estado nacional lleva a cabo políticas de expropiación. La empresa Vicentín, tras recibir un préstamo millonario de trescientos millones de dólares (U$S 300.000.000) durante la gestión de Mauricio Macri, convoca a concurso de acreedores el día 5 de diciembre de 2019, mientras que desde la dirección del Banco Nación (González Fraga) se decía que "La empresa presentaba una situación normal de sus finanzas". Vicentín es la única empresa de capitales nacionales del sector frente a capitales extranjeros y cuarta en producción de alimentos, por lo que reviste una importancia estratégica si se quieren favorecer a los capitales nacionales y pequeñas burguesías locales. Los opositores a estas políticas son justamente los capitales extranjeros, que buscan bloquear cualquier posibilidad de salvataje para mantener sus privilegios en una actividad de alto nivel de informalidad (en impuestos y en condiciones laborales) y avanzar en ese marco a una mayor extranjerización de la actividad. Quienes se oponen a estas políticas no develan sus intenciones ocultas: No permitir que el estado intervenga en la formación de precios de cereales y oleaginosas, el por qué es fácil de deducir, los privados son los que ejercen coerción sobre el sector agrario, principales damnificados del saqueo y desguace de Vicentín, ya que ésta funcionaba como acopiadora de granos de los pequeños y medianos productores que fueron estafados en su buena fe. Oponerse a esta medida que no es expropiación sino una ocupación temporaria, es desconocer a los capitales nacionales y un intento más por extranjerizar nuestra economía, todo con el visto bueno de cierto sector de la sociedad que prefiere el libre mercado a la soberanía económica y alimentaria.