La Cooperativa Eléctrica informó porque el corte programado de energía del domingo se desarrolló de manera anormal

La Cooperativa Eléctrica informa, que el trabajo programado para el día de ayer domingo, a solicitud de la empresa ELECTROSUR, constructora de la nueva línea a Fortín Olavarría, se desarrolló en los tiempos previstos, esto es, se realizó el corte de los alimentadores N° 2, N° 3 y N° 4, a las 08:00 horas y la empresa finalizó sus tareas, poco antes de las 11:00 horas. La empresa EDEN S.A. programó un trabajo, en la línea de 66 Kilovoltios Trenque Lauquen/Rivadavia, en el mismo horario, por lo que se debía sacar de servicio. Según las previsiones de esta empresa, el suministro a Rivadavia no iba a ser afectado, mediante el aporte de la Generación instalada en Gral. Villegas. Lamentablemente, estas previsiones, una vez más, no fueron acertadas, tanto en el aporte de la generación, como en el tiempo de ejecución de las tareas. Esto provocó dos situaciones. La primera es que a las 09:12 horas, se produjera una desestabilización del sistema, que derivó en el corte del único alimentador que estaba en servicio, esto es, el n° 1. El servicio se normalizó en este alimentador, a las 10:30 horas, aún abastecidos mediante la generación. La segunda situación fue que no se pudieron normalizar, como estaba programado, a las 11:00 horas, los alimentadores 2, 3 y 4, debido a la insuficiente generación. Por lo tanto, hasta tanto la empresa EDEN S.A. no finalizó los trabajos programados, no se pudieron normalizar los citados alimentadores, cosa que ocurrió recién a las 12:40 horas. Rogamos a los señores usuarios, sepan disculpar las molestias sufridas, provocadas por la falta de cumplimiento de la empresa EDEN S.A., única responsable de las mismas. ING. EDUARDO M. VINCENT GTE. TÉCNICO